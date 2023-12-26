https://ria.ru/20231226/iran-1918099311.html

Иран пригрозил Израилю ответом на убийство советника КСИР в Сирии

Иран пригрозил Израилю ответом на убийство советника КСИР в Сирии - РИА Новости, 26.12.2023

Иран пригрозил Израилю ответом на убийство советника КСИР в Сирии

Иран расценивает как террористический акт действия Израиля, в результате которых в Сирии погиб советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T09:58

2023-12-26T09:58

2023-12-26T10:02

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ТЕГЕРАН, 26 дек - РИА Новости. Иран расценивает как террористический акт действия Израиля, в результате которых в Сирии погиб советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских вооруженных сил) Сейед Рази Мусави, и оставляет за собой право на принятие ответных мер, об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Насер Канаани в Telegram-канале. Иранское государственное агентство Tasnim сообщило в понедельник, что советник КСИР погиб в результате ракетной атаки Израиля по окрестностям сирийского Дамаска. Посол Ирана в Дамаске Хосейн Акбари уточнил, что Израиль нанес удар тремя ракетами по дому, в котором жил советник. КСИР подтвердил гибель Мусави. "Официальный представитель министерства иностранных дел Насер Канаани решительно осудил террористический акт <…> израильского режима <…> приведшего к мученической смерти в жилом районе Дамаска Зейнабие генерала Сейеда Рази Мусави, одного из иранских советников по борьбе с терроризмом", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана. Канаани назвал действия Израиля "трусливыми" и отметил, что "Исламская Республика Иран оставляет за собой право принять необходимые ответные меры на это действие в подходящее время и (в подходящем - ред.) месте".

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в мире, израиль, иран, сирия