Иран пригрозил Израилю ответом на убийство советника КСИР в Сирии
МИД: Иран оставляет за собой право на ответ Израилю за убийство советника КСИР
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 дек - РИА Новости. Иран расценивает как террористический акт действия Израиля, в результате которых в Сирии погиб советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских вооруженных сил) Сейед Рази Мусави, и оставляет за собой право на принятие ответных мер, об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Насер Канаани в Telegram-канале.
Иранское государственное агентство Tasnim сообщило в понедельник, что советник КСИР погиб в результате ракетной атаки Израиля по окрестностям сирийского Дамаска. Посол Ирана в Дамаске Хосейн Акбари уточнил, что Израиль нанес удар тремя ракетами по дому, в котором жил советник. КСИР подтвердил гибель Мусави.
"Официальный представитель министерства иностранных дел Насер Канаани решительно осудил террористический акт <…> израильского режима <…> приведшего к мученической смерти в жилом районе Дамаска Зейнабие генерала Сейеда Рази Мусави, одного из иранских советников по борьбе с терроризмом", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.
Канаани назвал действия Израиля "трусливыми" и отметил, что "Исламская Республика Иран оставляет за собой право принять необходимые ответные меры на это действие в подходящее время и (в подходящем - ред.) месте".