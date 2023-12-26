https://ria.ru/20231226/intsident-1918081655.html

Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена

Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена - РИА Новости, 26.12.2023

Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) заявило на своей странице в соцсети X, что получило... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T08:27

2023-12-26T08:27

2023-12-26T08:30

в мире

ходейда (город)

йемен

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/119055/91/1190559186_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_499d08dc0d262921eae18ea688fec947.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) заявило на своей странице в соцсети X, что получило сообщение об инциденте у берегов йеменского порта Ходейда, ведется расследование. "UKMTO получило сообщение об инциденте приблизительно в 50 морских милях (92,6 километра - ред.) к западу от Ходейды. Власти ведут расследование", - сообщает управление. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать управлению о любой подозрительной активности. Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.

https://ria.ru/20231225/khusity-1917821716.html

https://ria.ru/20231224/khusity-1917793213.html

ходейда (город)

йемен

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ходейда (город), йемен, великобритания