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Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена
Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена - РИА Новости, 26.12.2023
Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) заявило на своей странице в соцсети X, что получило... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T08:27
2023-12-26T08:27
2023-12-26T08:30
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) заявило на своей странице в соцсети X, что получило сообщение об инциденте у берегов йеменского порта Ходейда, ведется расследование. "UKMTO получило сообщение об инциденте приблизительно в 50 морских милях (92,6 километра - ред.) к западу от Ходейды. Власти ведут расследование", - сообщает управление. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать управлению о любой подозрительной активности. Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
https://ria.ru/20231225/khusity-1917821716.html
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в мире, ходейда (город), йемен, великобритания
В мире, Ходейда (город), Йемен, Великобритания
Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена
Британские ВМС заявили об инциденте у берегов йеменского порта Ходейда