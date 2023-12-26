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Суд повторно оштрафовал Варламова*
Суд повторно оштрафовал Варламова* - РИА Новости, 26.12.2023
Суд повторно оштрафовал Варламова*
Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Илью Варламова* (признан иноагентом) из-за неуказания им своего статуса в публикациях в интернете,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:11
2023-12-26T11:11
2023-12-26T11:12
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Илью Варламова* (признан иноагентом) из-за неуказания им своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Варламову* назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.В августе его уже штрафовали на 30 тысяч рублей. Тогда причиной составления административного протокола послужили материалы в Telegram-канале Варламова* без указания им статуса иностранного агента. Минюст РФ признал Варламова* иноагентом 23 марта. Согласно данным министерства, блогер распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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общество, иноагенты, москва, россия
Общество, иноагенты, Москва, Россия
Суд повторно оштрафовал Варламова*
Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей иноагента Варламова за неуказание статуса
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Илью Варламова* (признан иноагентом) из-за неуказания им своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Варламову* назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
В августе его уже штрафовали на 30 тысяч рублей. Тогда причиной составления административного протокола послужили материалы в Telegram-канале Варламова* без указания им статуса иностранного агента.
Минюст РФ признал Варламова* иноагентом 23 марта. Согласно данным министерства, блогер распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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