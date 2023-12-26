https://ria.ru/20231226/inoagent-1918112761.html

Суд повторно оштрафовал Варламова*

Суд повторно оштрафовал Варламова* - РИА Новости, 26.12.2023

Суд повторно оштрафовал Варламова*

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Илью Варламова* (признан иноагентом) из-за неуказания им своего статуса в публикациях в интернете,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:11

2023-12-26T11:11

2023-12-26T11:12

общество

иноагенты

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Илью Варламова* (признан иноагентом) из-за неуказания им своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Варламову* назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.В августе его уже штрафовали на 30 тысяч рублей. Тогда причиной составления административного протокола послужили материалы в Telegram-канале Варламова* без указания им статуса иностранного агента. Минюст РФ признал Варламова* иноагентом 23 марта. Согласно данным министерства, блогер распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231226/kuvaev-1918102278.html

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общество, иноагенты, москва, россия