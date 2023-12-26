Рейтинг@Mail.ru
Суд повторно оштрафовал Варламова* - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 26.12.2023 (обновлено: 11:12 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/inoagent-1918112761.html
Суд повторно оштрафовал Варламова*
Суд повторно оштрафовал Варламова* - РИА Новости, 26.12.2023
Суд повторно оштрафовал Варламова*
Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Илью Варламова* (признан иноагентом) из-за неуказания им своего статуса в публикациях в интернете,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:11
2023-12-26T11:12
общество
иноагенты
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860205728_0:156:2614:1626_1920x0_80_0_0_28ee005da2e860cddf215d296cb0c7b4.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Илью Варламова* (признан иноагентом) из-за неуказания им своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. &quot;Варламову* назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей&quot;, - рассказал собеседник агентства.В августе его уже штрафовали на 30 тысяч рублей. Тогда причиной составления административного протокола послужили материалы в Telegram-канале Варламова* без указания им статуса иностранного агента. Минюст РФ признал Варламова* иноагентом 23 марта. Согласно данным министерства, блогер распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231226/kuvaev-1918102278.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860205728_29:0:2585:1917_1920x0_80_0_0_458f87aaf7f8814aa485a748cfb0e1f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, иноагенты, москва, россия
Общество, иноагенты, Москва, Россия
Суд повторно оштрафовал Варламова*

Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей иноагента Варламова за неуказание статуса

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИлья Варламов*
Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Илья Варламов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Илью Варламова* (признан иноагентом) из-за неуказания им своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
«

"Варламову* назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.

В августе его уже штрафовали на 30 тысяч рублей. Тогда причиной составления административного протокола послужили материалы в Telegram-канале Варламова* без указания им статуса иностранного агента.
Минюст РФ признал Варламова* иноагентом 23 марта. Согласно данным министерства, блогер распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Олег Куваев - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Создателя Масяни объявили в розыск
Вчера, 10:22
 
ОбществоиноагентыМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала