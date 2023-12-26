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Россияне поставят рекорд по турпотоку в Индонезию

Россияне поставят рекорд по турпотоку в Индонезию - РИА Новости, 26.12.2023

Россияне поставят рекорд по турпотоку в Индонезию

По итогам 2023 года турпоток из России в Индонезию может составить порядка 155 тысяч визитов, превысив доковидные цифры более чем на 20 процентов, сообщает... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:31

2023-12-26T14:31

2023-12-26T14:31

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. По итогам 2023 года турпоток из России в Индонезию может составить порядка 155 тысяч визитов, превысив доковидные цифры более чем на 20 процентов, сообщает АТОР.К октябрю объемы турпотока из РФ достигли отметки 131 482 визита россиян и превзошли цифры всего 2019 года, когда приехали 125 тысяч туристов из нашей страны. Официальная статистика за ноябрь и декабрь еще не опубликована. По прогнозам, турпоток в эти месяцы, вероятно, превысит значения октября – 11 410 россиян.Динамику спроса эксперты объясняют прежде всего высоким интересом со стороны туристов, которые едут в Индонезию на длительный срок. Подтверждают это наблюдение и данные официальной статистики – средняя продолжительность пребывания россиян в 2023 году – 48 суток, что намного больше, чем у граждан любой другой страны, приезжающих в Индонезию.При этом, несмотря на то, что в структуре спроса преобладает вовсе не "классический" туризм, операторы объемами индонезийских продаж тоже довольны и говорят о том, что спрос выше, чем в 2019 году.Несмотря на явный недостаток перевозки и отсутствие прямого рейса, организованный спрос на туры в Индонезию стабильно хороший. Страна у россиян в фаворитах направлений Юго-Восточной Азии, рассказали в компании "Русский Экспресс". "По объемам продаж туров в Индонезию мы не только вернулись к допандемийным показателям, но фиксируем прирост на 20-25 процентов к 2019 году", – пояснили эксперты туроператора."Мы превысили объемы индонезийских продаж, которые у нас были в 2019 году", – подтвердили в ПАКС. В PAC Group и вовсе отметили, что продажи туров в Индонезию по сравнению с 2019 годом увеличились в четыре раза. "Мы значительно нарастили свои объемы по этому направлению после пандемии, и в целом результатами 2023 года более чем довольны", – заявили в Space Travel. У Ambotis Holidays и ПАКС за счет блоков мест на рейсах Qatar Airways, в структуре продаж преобладают пакетные туры с перелетом, средней продолжительностью 12-21 ночей. У "Интуриста" доля пакетных туров тоже высока – более 85 процентов от общего объема индонезийских бронирований.Отели в Индонезии в 2023 году российские туристы предпочитали в основном высокой категории, в Куте и Нуса Дуа на Бали, отдыхали там в большинстве своем без детей, рассказали в "Русском Экспрессе"."Состав туристов во многом определяет перевозка. С учетом пересадок перелет в каждую сторону занимает до суток, поэтому чаще всего в Индонезию летят пары без детей", – соглашаются в Space Travel.По данным "Интуриста" средний чек тура на Бали с доковидных времен вырос на 26 процентов: с 1 357 евро на человека в 2019 году до 1 710 евро на человека в 2023 годуВ следующем, 2024 году, туроператоры, работающие на индонезийском направлении, ожидают дальнейшего роста продаж. Прогнозы относительно прямых рейсов в компаниях не делают, но такие перелеты автоматически приведут к всплеску интереса к Индонезии.

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