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Минфин и ЦБ разработают индекс для повышения финансовой грамотности

Минфин и ЦБ разработают индекс для повышения финансовой грамотности - РИА Новости, 26.12.2023

Минфин и ЦБ разработают индекс для повышения финансовой грамотности

Минфин России и Банк России разработают индекс развития финансовой культуры населения, первый замер планируется провести в первом полугодии следующего года,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:21

2023-12-26T14:21

2023-12-26T14:21

экономика

россия

эльвира набиуллина

антон силуанов

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минфин России и Банк России разработают индекс развития финансовой культуры населения, первый замер планируется провести в первом полугодии следующего года, сообщается в материалах на сайте министерства. "Минфин России и Банк России разработают индекс развития финансовой культуры населения. Индекс станет одним из индикаторов реализации стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Первый "пилотный" замер индекса стороны планируют провести в первом полугодии 2024 года", - говорится в материалах. Уточняется, что при первом замере будут учтены такие параметры, как умение граждан управлять личными финансами, осознанность в принятии финансовых решений и сопутствующих рисков, а также "проактивная" позиция в отношении своего финансового поведения. Индекс также должен будет учитывать и уровень закредитованности населения, участие граждан в приобретении страховых продуктов и формировании долгосрочных сбережений. В целом же в рамках стратегии также будут анализироваться и другие индикаторы: индекс уровня финансовой грамотности людей, уровень ее внедрения в образовательную систему субъектов РФ и уровень их инфраструктурного развития, способствующего повышению финансовой грамотности. Подробную методику расчета индикатора обсудили под председательством главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова на заседании межведомственной координационной комиссии по реализации стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы. В ходе заседания также были подведены итоги реализации стратегии повышения финансовой грамотности в России на 2017-2023 годы: так, в стране была сформирована образовательная инфраструктура, созданы специальные информационные ресурсы, подготовлена методологическая база, действуют региональные программы повышения финансовой грамотности. Кроме того, элементы финансовой грамотности включены в учебные программы школ, колледжей и вузов, заключили в министерстве.

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экономика, россия, эльвира набиуллина, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)