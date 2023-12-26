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Минфин и ЦБ разработают индекс для повышения финансовой грамотности - РИА Новости, 26.12.2023
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14:21 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/indeks-1918183945.html
Минфин и ЦБ разработают индекс для повышения финансовой грамотности
Минфин и ЦБ разработают индекс для повышения финансовой грамотности - РИА Новости, 26.12.2023
Минфин и ЦБ разработают индекс для повышения финансовой грамотности
Минфин России и Банк России разработают индекс развития финансовой культуры населения, первый замер планируется провести в первом полугодии следующего года,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:21
2023-12-26T14:21
экономика
россия
эльвира набиуллина
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минфин России и Банк России разработают индекс развития финансовой культуры населения, первый замер планируется провести в первом полугодии следующего года, сообщается в материалах на сайте министерства. "Минфин России и Банк России разработают индекс развития финансовой культуры населения. Индекс станет одним из индикаторов реализации стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Первый "пилотный" замер индекса стороны планируют провести в первом полугодии 2024 года", - говорится в материалах. Уточняется, что при первом замере будут учтены такие параметры, как умение граждан управлять личными финансами, осознанность в принятии финансовых решений и сопутствующих рисков, а также "проактивная" позиция в отношении своего финансового поведения. Индекс также должен будет учитывать и уровень закредитованности населения, участие граждан в приобретении страховых продуктов и формировании долгосрочных сбережений. В целом же в рамках стратегии также будут анализироваться и другие индикаторы: индекс уровня финансовой грамотности людей, уровень ее внедрения в образовательную систему субъектов РФ и уровень их инфраструктурного развития, способствующего повышению финансовой грамотности. Подробную методику расчета индикатора обсудили под председательством главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова на заседании межведомственной координационной комиссии по реализации стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы. В ходе заседания также были подведены итоги реализации стратегии повышения финансовой грамотности в России на 2017-2023 годы: так, в стране была сформирована образовательная инфраструктура, созданы специальные информационные ресурсы, подготовлена методологическая база, действуют региональные программы повышения финансовой грамотности. Кроме того, элементы финансовой грамотности включены в учебные программы школ, колледжей и вузов, заключили в министерстве.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин и ЦБ разработают индекс для повышения финансовой грамотности

Минфин и ЦБ разработают индекс развития финансовой культуры населения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации
Здание Министерства финансов Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минфин России и Банк России разработают индекс развития финансовой культуры населения, первый замер планируется провести в первом полугодии следующего года, сообщается в материалах на сайте министерства.
"Минфин России и Банк России разработают индекс развития финансовой культуры населения. Индекс станет одним из индикаторов реализации стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Первый "пилотный" замер индекса стороны планируют провести в первом полугодии 2024 года", - говорится в материалах.
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Уточняется, что при первом замере будут учтены такие параметры, как умение граждан управлять личными финансами, осознанность в принятии финансовых решений и сопутствующих рисков, а также "проактивная" позиция в отношении своего финансового поведения. Индекс также должен будет учитывать и уровень закредитованности населения, участие граждан в приобретении страховых продуктов и формировании долгосрочных сбережений.
В целом же в рамках стратегии также будут анализироваться и другие индикаторы: индекс уровня финансовой грамотности людей, уровень ее внедрения в образовательную систему субъектов РФ и уровень их инфраструктурного развития, способствующего повышению финансовой грамотности.
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В ходе заседания также были подведены итоги реализации стратегии повышения финансовой грамотности в России на 2017-2023 годы: так, в стране была сформирована образовательная инфраструктура, созданы специальные информационные ресурсы, подготовлена методологическая база, действуют региональные программы повышения финансовой грамотности. Кроме того, элементы финансовой грамотности включены в учебные программы школ, колледжей и вузов, заключили в министерстве.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаАнтон СилуановЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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