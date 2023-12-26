https://ria.ru/20231226/ikhrail-1918207967.html
СМИ: Израиль располагает приблизительными данными о нахождении главы ХАМАС
СМИ: Израиль располагает приблизительными данными о нахождении главы ХАМАС - РИА Новости, 26.12.2023
СМИ: Израиль располагает приблизительными данными о нахождении главы ХАМАС
Израиль обладает приблизительными данными о местонахождении главы политбюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвара, сообщает израильский... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:10
2023-12-26T15:10
2023-12-26T15:10
в мире
израиль
восточный иерусалим
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Израиль обладает приблизительными данными о местонахождении главы политбюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвара, сообщает израильский телеканал Makan 33 со ссылкой на источники в израильских силовых структурах. "У Израиля уже есть приблизительные данные о местонахождении Яхьи Синвара. С течением времени наземные силы получают больше разведданных", - говорится в сообщении телеканала. По оценкам израильских силовиков, которые приводит телеканал, подземные помещения под городом Хан-Юнис на юге анклава намного глубже и шире, чем те, которые расположены на севере и в центральной части сектора Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 20,6 тысяч человек, более 54 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html
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в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Израиль располагает приблизительными данными о нахождении главы ХАМАС
Makan 33: Израиль располагает приблизительными данными о нахождении главы ХАМАС
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Израиль обладает приблизительными данными о местонахождении главы политбюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвара, сообщает израильский телеканал Makan 33 со ссылкой на источники в израильских силовых структурах.
"У Израиля уже есть приблизительные данные о местонахождении Яхьи Синвара. С течением времени наземные силы получают больше разведданных", - говорится в сообщении телеканала.
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По оценкам израильских силовиков, которые приводит телеканал, подземные помещения под городом Хан-Юнис на юге анклава намного глубже и шире, чем те, которые расположены на севере и в центральной части сектора Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 20,6 тысяч человек, более 54 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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