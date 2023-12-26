https://ria.ru/20231226/ii-1918118349.html

Силуанов обсудил с Грефом начало использования ИИ в бюджетном процессе

Силуанов обсудил с Грефом начало использования ИИ в бюджетном процессе - РИА Новости, 26.12.2023

Силуанов обсудил с Грефом начало использования ИИ в бюджетном процессе

Министр финансов Антон Силуанов обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом возможность использования искусственного интеллекта в бюджетном процессе, считает,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:35

2023-12-26T11:35

2023-12-26T11:35

общество

экономика

технологии

герман греф

антон силуанов

сбербанк россии

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом возможность использования искусственного интеллекта в бюджетном процессе, считает, что его использование не будет лишним в работе Минфина. Об этом он сообщил в интервью."Я созванивался с Германом Оскаровичем (Грефом, глава Сбербанка – ред.) о том, чтобы начать работу об использовании искусственного интеллекта в бюджетном процессе. Такую задачу сотрудникам поставил, посмотрим, как это сработает. Но, мне кажется, лишним использование искусственного интеллекта в нашей работе не было бы", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24". Министр назвал тему ИИ перспективной и отметил, что в этом вопросе наиболее продвинут Сбербанк. "Мне было бы очень интересно, что искусственный интеллект предсказал относительно приоритетов бюджетных расходов. Всегда, конечно, последнее слово за человеком, за руководителем, который отвечает за отдельные направления, но всегда послушать альтернативное мнение и проанализировать его, мне кажется, всегда было бы интересно", - отметил также глава Минфина. Летом Греф, выступая на ПМЭФ-2023, заявил, что некоторые решения в госуправлении, которые принимаются на основе данных, следует принимать системам на основе искусственного интеллекта, который "не понимает, зачем брать взятку".

https://ria.ru/20231225/itogi-1917852433.html

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общество, экономика, технологии, герман греф, антон силуанов, сбербанк россии, министерство финансов рф (минфин россии)