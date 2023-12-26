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Город драконов, где зимой цветут лотосы: как украсили Казань к Новому году - РИА Новости, 26.12.2023
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Туризм
 
11:09 26.12.2023 (обновлено: 12:18 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/gorod-1917981165.html
Город драконов, где зимой цветут лотосы: как украсили Казань к Новому году
Город драконов, где зимой цветут лотосы: как украсили Казань к Новому году - РИА Новости, 26.12.2023
Город драконов, где зимой цветут лотосы: как украсили Казань к Новому году
Здесь происходили события нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", но сейчас Казань совсем не похожа на мрачный город конца 80-х. Это яркая,... РИА Новости, 26.12.2023
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Здесь происходили события нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", но сейчас Казань совсем не похожа на мрачный город конца 80-х. Это яркая, красочная, самобытная столица не только Республики Татарстан, но и, как считают многие, гастрономическая — России. Магия предновогодней Казани — в фотоленте РИА Новости.
казань
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Город драконов, где зимой цветут лотосы: как украсили Казань к Новому году

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Здесь происходили события нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", но сейчас Казань совсем не похожа на мрачный город конца 80-х. Это яркая, красочная, самобытная столица не только Республики Татарстан, но и, как считают многие, гастрономическая — России. Магия предновогодней Казани — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

К праздникам Музей-заповедник "Казанский Кремль" подготовил обширную культурную и развлекательную программу. Это квесты, интерактивные спектакли, игры и экскурсии. В Музее исламской культуры 1 и 7 января гости смогут познакомиться с татарским национальным орнаментом и нанести его на палантин.

Подсветка мечети Кул-Шариф в Казани

К праздникам Музей-заповедник "Казанский Кремль" подготовил обширную культурную и развлекательную программу. Это квесты, интерактивные спектакли, игры и экскурсии. В Музее исламской культуры 1 и 7 января гости смогут познакомиться с татарским национальным орнаментом и нанести его на палантин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 7
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По китайскому календарю в феврале наступит год Дракона. В Казани он свой. На гербе города изображен Зилант — мифическое существо из татарских легенд.

Новогодняя иллюминация на территории Казанского кремля

По китайскому календарю в феврале наступит год Дракона. В Казани он свой. На гербе города изображен Зилант — мифическое существо из татарских легенд.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Есть в Татарстане и свой Дед Мороз — Кыш Бабай. Его резиденция — примерно в 100 километрах от Казани, на территории парка "Лес чудес". Живет он там вместе со своей внучкой Кар Кызы. Дракон с ними тоже обитает. Добраться можно на личном автомобиле или специальном автобусе.

Новогодняя инсталляция на одной из улиц в Казани

Есть в Татарстане и свой Дед Мороз — Кыш Бабай. Его резиденция — примерно в 100 километрах от Казани, на территории парка "Лес чудес". Живет он там вместе со своей внучкой Кар Кызы. Дракон с ними тоже обитает. Добраться можно на личном автомобиле или специальном автобусе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 7
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Необычное украшение новогодней Казани — огромные лотосы. Гости и горожане с удовольствием фотографируются на фоне цветов.

Люди фотографируются на фоне новогодней инсталляции в Казани

Необычное украшение новогодней Казани — огромные лотосы. Гости и горожане с удовольствием фотографируются на фоне цветов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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4 из 7
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Возле Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала в Казани устраивают ярмарки мастеров. Там можно приобрести подарки, многие — ручной работы.

Люди на ярмарке самозанятых возле Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала в Казани

Возле Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала в Казани устраивают ярмарки мастеров. Там можно приобрести подарки, многие — ручной работы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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5 из 7
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Казань — это город, где приятно гулять и в будние дни. Что уж говорить о праздниках!

Девушки на одной из улиц в Казани

Казань — это город, где приятно гулять и в будние дни. Что уж говорить о праздниках!

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 7
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Ну а новогодняя ночь обязательно станет одной из самых ярких и запоминающихся.

Новогодняя инсталляция на одной из улиц в Казани

Ну а новогодняя ночь обязательно станет одной из самых ярких и запоминающихся.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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