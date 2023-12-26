Город драконов, где зимой цветут лотосы: как украсили Казань к Новому году

К праздникам Музей-заповедник "Казанский Кремль" подготовил обширную культурную и развлекательную программу. Это квесты, интерактивные спектакли, игры и экскурсии. В Музее исламской культуры 1 и 7 января гости смогут познакомиться с татарским национальным орнаментом и нанести его на палантин.
К праздникам Музей-заповедник "Казанский Кремль" подготовил обширную культурную и развлекательную программу. Это квесты, интерактивные спектакли, игры и экскурсии. В Музее исламской культуры 1 и 7 января гости смогут познакомиться с татарским национальным орнаментом и нанести его на палантин.
По китайскому календарю в феврале наступит год Дракона. В Казани он свой. На гербе города изображен Зилант — мифическое существо из татарских легенд.
По китайскому календарю в феврале наступит год Дракона. В Казани он свой. На гербе города изображен Зилант — мифическое существо из татарских легенд.
Есть в Татарстане и свой Дед Мороз — Кыш Бабай. Его резиденция — примерно в 100 километрах от Казани, на территории парка "Лес чудес". Живет он там вместе со своей внучкой Кар Кызы. Дракон с ними тоже обитает. Добраться можно на личном автомобиле или специальном автобусе.
Есть в Татарстане и свой Дед Мороз — Кыш Бабай. Его резиденция — примерно в 100 километрах от Казани, на территории парка "Лес чудес". Живет он там вместе со своей внучкой Кар Кызы. Дракон с ними тоже обитает. Добраться можно на личном автомобиле или специальном автобусе.
Необычное украшение новогодней Казани — огромные лотосы. Гости и горожане с удовольствием фотографируются на фоне цветов.
Необычное украшение новогодней Казани — огромные лотосы. Гости и горожане с удовольствием фотографируются на фоне цветов.
Возле Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала в Казани устраивают ярмарки мастеров. Там можно приобрести подарки, многие — ручной работы.
Возле Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала в Казани устраивают ярмарки мастеров. Там можно приобрести подарки, многие — ручной работы.
Казань — это город, где приятно гулять и в будние дни. Что уж говорить о праздниках!
Казань — это город, где приятно гулять и в будние дни. Что уж говорить о праздниках!
Ну а новогодняя ночь обязательно станет одной из самых ярких и запоминающихся.
Ну а новогодняя ночь обязательно станет одной из самых ярких и запоминающихся.