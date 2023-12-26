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Город драконов, где зимой цветут лотосы: как украсили Казань к Новому году

Город драконов, где зимой цветут лотосы: как украсили Казань к Новому году - РИА Новости, 26.12.2023

Город драконов, где зимой цветут лотосы: как украсили Казань к Новому году

Здесь происходили события нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", но сейчас Казань совсем не похожа на мрачный город конца 80-х. Это яркая,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:09

2023-12-26T11:09

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Здесь происходили события нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", но сейчас Казань совсем не похожа на мрачный город конца 80-х. Это яркая, красочная, самобытная столица не только Республики Татарстан, но и, как считают многие, гастрономическая — России. Магия предновогодней Казани — в фотоленте РИА Новости.

казань

республика татарстан (татарстан)

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2023

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