https://ria.ru/20231226/germaniya-1918091957.html

В Германии пожаловались, что попали в опасную ловушку из-за Украины

В Германии пожаловались, что попали в опасную ловушку из-за Украины - РИА Новости, 26.12.2023

В Германии пожаловались, что попали в опасную ловушку из-за Украины

Несмотря на то что нынешний министр обороны Борис Писториус пользуется популярностью в Германии, сейчас немецкая армия оснащена даже хуже, чем в 2022 году,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T09:30

2023-12-26T09:30

2023-12-26T11:05

в мире

германия

украина

россия

сара вагенкнехт

борис писториус

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459917_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b3492caf8a422bdf6911f872cae8128a.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Несмотря на то что нынешний министр обороны Борис Писториус пользуется популярностью в Германии, сейчас немецкая армия оснащена даже хуже, чем в 2022 году, пишет журнал Focus."В начале украинского конфликта бундесвер был голым. Сегодня все еще хуже", — заявляет автор статьи.В комментарии изданию полковник в отставке Ральф Тиле предупредил, что в случае нападения на Германию или страну НАТО немецкая армия продержится недолго."Раньше это было три дня. Сегодня это, скорее, несколько часов", — признал он.Немецкая армия переживает дефицит кадров, а у Министерства обороны нет стратегии по освоению таких современных военных технологий, как применение на поле боя дронов. Кроме того, переоснащение армии идет крайне медленно, отмечается в статье.Важной причиной такого положения дел стало то, что вместо наращивания производства для собственных войск Германия отправляла всю технику со складов затребовавшему ее Зеленскому, заключает автор.Как отмечал глава Немецкого объединения розничной торговли Штефан Гент, конфликты на Украине и в секторе Газа заставляют немцев сократить траты к Рождеству. А известный немецкий политик Сара Вагенкнехт обратила внимание на то, что антироссийские санкции больше всего вреда нанесли Германии. По ее словам, ни одно другое правительство не следует этой политике таким саморазрушительным образом, как немецкое. В результате немцы страдают из-за высоких цен на электричество и отопление, заключила Вагенкнехт.

https://ria.ru/20231223/ukraina-1917618846.html

https://ria.ru/20231223/nalog-1917655105.html

германия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, россия, сара вагенкнехт, борис писториус, нато