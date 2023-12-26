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В Германии пожаловались, что попали в опасную ловушку из-за Украины - РИА Новости, 26.12.2023
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09:30 26.12.2023 (обновлено: 11:05 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/germaniya-1918091957.html
В Германии пожаловались, что попали в опасную ловушку из-за Украины
В Германии пожаловались, что попали в опасную ловушку из-за Украины - РИА Новости, 26.12.2023
В Германии пожаловались, что попали в опасную ловушку из-за Украины
Несмотря на то что нынешний министр обороны Борис Писториус пользуется популярностью в Германии, сейчас немецкая армия оснащена даже хуже, чем в 2022 году,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T09:30
2023-12-26T11:05
в мире
германия
украина
россия
сара вагенкнехт
борис писториус
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Несмотря на то что нынешний министр обороны Борис Писториус пользуется популярностью в Германии, сейчас немецкая армия оснащена даже хуже, чем в 2022 году, пишет журнал Focus."В начале украинского конфликта бундесвер был голым. Сегодня все еще хуже", — заявляет автор статьи.В комментарии изданию полковник в отставке Ральф Тиле предупредил, что в случае нападения на Германию или страну НАТО немецкая армия продержится недолго."Раньше это было три дня. Сегодня это, скорее, несколько часов", — признал он.Немецкая армия переживает дефицит кадров, а у Министерства обороны нет стратегии по освоению таких современных военных технологий, как применение на поле боя дронов. Кроме того, переоснащение армии идет крайне медленно, отмечается в статье.Важной причиной такого положения дел стало то, что вместо наращивания производства для собственных войск Германия отправляла всю технику со складов затребовавшему ее Зеленскому, заключает автор.Как отмечал глава Немецкого объединения розничной торговли Штефан Гент, конфликты на Украине и в секторе Газа заставляют немцев сократить траты к Рождеству. А известный немецкий политик Сара Вагенкнехт обратила внимание на то, что антироссийские санкции больше всего вреда нанесли Германии. По ее словам, ни одно другое правительство не следует этой политике таким саморазрушительным образом, как немецкое. В результате немцы страдают из-за высоких цен на электричество и отопление, заключила Вагенкнехт.
https://ria.ru/20231223/ukraina-1917618846.html
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в мире, германия, украина, россия, сара вагенкнехт, борис писториус, нато
В мире, Германия, Украина, Россия, Сара Вагенкнехт, Борис Писториус, НАТО
В Германии пожаловались, что попали в опасную ловушку из-за Украины

Focus: оставшаяся без оружия из-за Киева ФРГ продержится в бою лишь пару часов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Несмотря на то что нынешний министр обороны Борис Писториус пользуется популярностью в Германии, сейчас немецкая армия оснащена даже хуже, чем в 2022 году, пишет журнал Focus.
"В начале украинского конфликта бундесвер был голым. Сегодня все еще хуже", — заявляет автор статьи.
В комментарии изданию полковник в отставке Ральф Тиле предупредил, что в случае нападения на Германию или страну НАТО немецкая армия продержится недолго.
"Раньше это было три дня. Сегодня это, скорее, несколько часов", — признал он.
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Немецкая армия переживает дефицит кадров, а у Министерства обороны нет стратегии по освоению таких современных военных технологий, как применение на поле боя дронов. Кроме того, переоснащение армии идет крайне медленно, отмечается в статье.
Важной причиной такого положения дел стало то, что вместо наращивания производства для собственных войск Германия отправляла всю технику со складов затребовавшему ее Зеленскому, заключает автор.
Как отмечал глава Немецкого объединения розничной торговли Штефан Гент, конфликты на Украине и в секторе Газа заставляют немцев сократить траты к Рождеству. А известный немецкий политик Сара Вагенкнехт обратила внимание на то, что антироссийские санкции больше всего вреда нанесли Германии. По ее словам, ни одно другое правительство не следует этой политике таким саморазрушительным образом, как немецкое. В результате немцы страдают из-за высоких цен на электричество и отопление, заключила Вагенкнехт.
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В миреГерманияУкраинаРоссияСара ВагенкнехтБорис ПисториусНАТО
 
 
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