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В ГД усомнились, что замена штрафов на обязательные работы будет эффективна - РИА Новости, 26.12.2023
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13:59 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/gd-1918173476.html
В ГД усомнились, что замена штрафов на обязательные работы будет эффективна
В ГД усомнились, что замена штрафов на обязательные работы будет эффективна - РИА Новости, 26.12.2023
В ГД усомнились, что замена штрафов на обязательные работы будет эффективна
Штраф рассчитан на то, чтобы после его уплаты не хотелось больше нарушать закон, неотвратимость наказания рублем поможет достичь цели, не прибегая к более... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:59
2023-12-26T13:59
общество
авто
анатолий выборный
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Штраф рассчитан на то, чтобы после его уплаты не хотелось больше нарушать закон, неотвратимость наказания рублем поможет достичь цели, не прибегая к более строгим мерам - принудительным работам, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный, комментируя отрицательный отзыв правительства на законопроект о замене штрафов на обязательные работы по желанию правонарушителя. Ранее, как сообщило издание "Российская газета", правительство не поддержало законопроект, которым предлагалось разрешить заменять штрафы на обязательные работы. Отмечается, что на данный момент попасть на обязательные работы можно, в том числе, за неуплату административного штрафа, однако от основного штрафа такое наказание не освобождает. "Штраф на то и рассчитан, чтобы после его уплаты уже больше никогда не захотелось нарушать ПДД. На подкорке будет записано, чем чревато правонарушение. Риск лишиться крупной суммы или имущества заставит быть внимательным за рулем. Добившись неотвратимости наказания рублем, мы достигнем цели, не прибегая к более строгим мерам, в том числе как принудительные работы", - сказал Выборный. По его словам, инициатива, на первый взгляд, кажется, логичной: "Когда у нарушителя нет денег, и он готов отработать назначенный штраф - почему бы нет". Главное, как отметил Выборный, - это соблюдение принципа неотвратимости наказания. Однако парламентарий усомнился, что предлагаемая альтернатива будет эффективной мерой для предотвращения новых правонарушений.
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общество, авто, анатолий выборный, госдума рф
Общество, Авто, Анатолий Выборный, Госдума РФ
В ГД усомнились, что замена штрафов на обязательные работы будет эффективна

Выборный: замена штрафов на обязательные работы не будет эффективна

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина сидит на скамейке напротив здания Государственной Думы РФ
Мужчина сидит на скамейке напротив здания Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина сидит на скамейке напротив здания Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Штраф рассчитан на то, чтобы после его уплаты не хотелось больше нарушать закон, неотвратимость наказания рублем поможет достичь цели, не прибегая к более строгим мерам - принудительным работам, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный, комментируя отрицательный отзыв правительства на законопроект о замене штрафов на обязательные работы по желанию правонарушителя.
Ранее, как сообщило издание "Российская газета", правительство не поддержало законопроект, которым предлагалось разрешить заменять штрафы на обязательные работы. Отмечается, что на данный момент попасть на обязательные работы можно, в том числе, за неуплату административного штрафа, однако от основного штрафа такое наказание не освобождает.
«
"Штраф на то и рассчитан, чтобы после его уплаты уже больше никогда не захотелось нарушать ПДД. На подкорке будет записано, чем чревато правонарушение. Риск лишиться крупной суммы или имущества заставит быть внимательным за рулем. Добившись неотвратимости наказания рублем, мы достигнем цели, не прибегая к более строгим мерам, в том числе как принудительные работы", - сказал Выборный.
По его словам, инициатива, на первый взгляд, кажется, логичной: "Когда у нарушителя нет денег, и он готов отработать назначенный штраф - почему бы нет". Главное, как отметил Выборный, - это соблюдение принципа неотвратимости наказания. Однако парламентарий усомнился, что предлагаемая альтернатива будет эффективной мерой для предотвращения новых правонарушений.
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ОбществоАвтоАнатолий ВыборныйГосдума РФ
 
 
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