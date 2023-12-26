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В Ставрополе возбудили уголовное дело после взрыва газа в пекарне
В Ставрополе возбудили уголовное дело после взрыва газа в пекарне - РИА Новости, 26.12.2023
В Ставрополе возбудили уголовное дело после взрыва газа в пекарне
Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в пекарне в Ставрополе, сообщает СУСК по Ставропольскому краю. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T22:50
2023-12-26T22:50
2023-12-26T22:50
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ПЯТИГОРСК, 26 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в пекарне в Ставрополе, сообщает СУСК по Ставропольскому краю. Во вторник вечером в здании пекарни по улице Серова произошел взрыв и возгорание газовоздушной смеси. Пострадали семь человек, которые с различными травмами доставлены в больницу. "В Ставрополе по факту возгорания газовоздушной смеси в здании пекарни возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Дело возбуждено по статьям 143 и 238 УК РФ - "Нарушение требований охраны труда" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователь и криминалист следственного управления осмотрели место происшествия, назначены экспертизы.
https://ria.ru/20231023/gaz-1904665325.html
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происшествия, ставрополь, ставропольский край, серов
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, Серов
В Ставрополе возбудили уголовное дело после взрыва газа в пекарне
СК: в Ставрополе возбудили уголовное дело после взрыва газа в пекарне