https://ria.ru/20231226/gaz-1918333617.html

В Ставрополе возбудили уголовное дело после взрыва газа в пекарне

В Ставрополе возбудили уголовное дело после взрыва газа в пекарне - РИА Новости, 26.12.2023

В Ставрополе возбудили уголовное дело после взрыва газа в пекарне

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в пекарне в Ставрополе, сообщает СУСК по Ставропольскому краю. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T22:50

2023-12-26T22:50

2023-12-26T22:50

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ставрополь

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 26 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в пекарне в Ставрополе, сообщает СУСК по Ставропольскому краю. Во вторник вечером в здании пекарни по улице Серова произошел взрыв и возгорание газовоздушной смеси. Пострадали семь человек, которые с различными травмами доставлены в больницу. "В Ставрополе по факту возгорания газовоздушной смеси в здании пекарни возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Дело возбуждено по статьям 143 и 238 УК РФ - "Нарушение требований охраны труда" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователь и криминалист следственного управления осмотрели место происшествия, назначены экспертизы.

https://ria.ru/20231023/gaz-1904665325.html

https://ria.ru/20231226/gaz-1918127978.html

ставрополь

ставропольский край

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происшествия, ставрополь, ставропольский край, серов