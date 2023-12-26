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При взрыве газа в пятиэтажке в Казани пострадал человек - РИА Новости, 26.12.2023
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12:39 26.12.2023 (обновлено: 13:03 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/gaz-1918139196.html
При взрыве газа в пятиэтажке в Казани пострадал человек
При взрыве газа в пятиэтажке в Казани пострадал человек - РИА Новости, 26.12.2023
При взрыве газа в пятиэтажке в Казани пострадал человек
При взрыве газа в пятиэтажке в Казани пострадал один человек, следователи возбудили уголовное дело, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:39
2023-12-26T13:03
происшествия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 26 дек — РИА Новости. При взрыве газа в пятиэтажке в Казани пострадал один человек, следователи возбудили уголовное дело, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК.По данным МЧС, взрыв в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома по улице Гудованцева, 31, прогремел около 11 утра. Пожарные спасли по лестнице из окна четвертого этажа одного человека. "В результате пострадал 39-летний мужчина, снимавший квартиру. В настоящее время он госпитализирован", — говорится в релизе.Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Казань, Следственный комитет России (СК РФ)
При взрыве газа в пятиэтажке в Казани пострадал человек

При взрыве газа в пятиэтажке в Казани пострадал квартиросъемщик

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 дек — РИА Новости. При взрыве газа в пятиэтажке в Казани пострадал один человек, следователи возбудили уголовное дело, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК.
По данным МЧС, взрыв в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома по улице Гудованцева, 31, прогремел около 11 утра. Пожарные спасли по лестнице из окна четвертого этажа одного человека.
"В результате пострадал 39-летний мужчина, снимавший квартиру. В настоящее время он госпитализирован", — говорится в релизе.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияКазаньСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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