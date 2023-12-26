https://ria.ru/20231226/fsb-1918083827.html

В Подмосковье задержали мужчину, передававшего сведения Украине

В Подмосковье задержали мужчину, передававшего сведения Украине - РИА Новости, 26.12.2023

В Подмосковье задержали мужчину, передававшего сведения Украине

Житель Подмосковья задержан по подозрению в передаче сведений об объектах Минобороны РФ Украине, сообщает управление ФСБ по Чувашии. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T08:52

2023-12-26T08:52

2023-12-26T10:21

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

специальная военная операция на украине

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Житель Подмосковья задержан по подозрению в передаче сведений об объектах Минобороны РФ Украине, сообщает управление ФСБ по Чувашии. По версии следствия, уроженец Московской области 1999 года рождения, являясь сторонником одной из украинских националистических организаций, деятельность которой направлена против безопасности страны, передавал ее представителям сведения о дислокации объектов министерства обороны России и промышленных предприятий, расположенных на территории Московской и Калужской областей. Кроме того, с января по декабрь 2023 года мужчина перечислил деньги вооруженным формированиям Украины. Отмечается, что мужчина был задержан в результате проведенных УФСБ России по Чувашии совместно с управлением "К" 4 службы ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена".

https://ria.ru/20231215/fsb-1915975080.html

россия

московская область (подмосковье)

украина

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)