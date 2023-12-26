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Умер актер из сериала "Доктор Кто" Франклин - РИА Новости, 26.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:23 26.12.2023 (обновлено: 16:08 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/franklin-1918211508.html
Умер актер из сериала "Доктор Кто" Франклин
Умер актер из сериала "Доктор Кто" Франклин - РИА Новости, 26.12.2023
Умер актер из сериала "Доктор Кто" Франклин
Британский актер Ричард Франклин, известный по сериалу "Доктор Кто", умер рождественским утром, ему было 87 лет, сообщила британская газета Daily Mail со... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:23
2023-12-26T16:08
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Британский актер Ричард Франклин, известный по сериалу "Доктор Кто", умер рождественским утром, ему было 87 лет, сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на заявление его друга, драматурга, журналиста и театрального режиссера Лиама Раддена. "С глубокой печалью семья Ричарда Франклина попросила меня поделиться новостью о том, что он скончался сегодня (25 декабря - ред.) рано утром. Ричард мирно умер во сне", - приводит газета опубликованное в соцсетях заявление Раддена. Франклин родился в 1936 году в Великобритании. Больше всего он известен по сериалу "Доктор Кто", где играл роль капитана Майка Йейтса, а также по фильму 2016 года "Изгой-один: Звездные войны. Истории" и сериалу "Ферма Эммердейл". Ряд британских СМИ отмечают, что актер боролся с продолжительной болезнью.
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в мире, великобритания, новости культуры
В мире, Великобритания, Культура, Новости культуры
Умер актер из сериала "Доктор Кто" Франклин

Британский актер из сериала "Доктор Кто" Ричард Франклин умер в 87 лет

© Фото : James DimelowРичард Франклин
Ричард Франклин - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : James Dimelow
Ричард Франклин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Британский актер Ричард Франклин, известный по сериалу "Доктор Кто", умер рождественским утром, ему было 87 лет, сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на заявление его друга, драматурга, журналиста и театрального режиссера Лиама Раддена.
"С глубокой печалью семья Ричарда Франклина попросила меня поделиться новостью о том, что он скончался сегодня (25 декабря - ред.) рано утром. Ричард мирно умер во сне", - приводит газета опубликованное в соцсетях заявление Раддена.
Франклин родился в 1936 году в Великобритании. Больше всего он известен по сериалу "Доктор Кто", где играл роль капитана Майка Йейтса, а также по фильму 2016 года "Изгой-один: Звездные войны. Истории" и сериалу "Ферма Эммердейл".
Ряд британских СМИ отмечают, что актер боролся с продолжительной болезнью.
 
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