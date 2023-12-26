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Умер актер из сериала "Доктор Кто" Франклин

Умер актер из сериала "Доктор Кто" Франклин - РИА Новости, 26.12.2023

Умер актер из сериала "Доктор Кто" Франклин

Британский актер Ричард Франклин, известный по сериалу "Доктор Кто", умер рождественским утром, ему было 87 лет, сообщила британская газета Daily Mail со... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:23

2023-12-26T15:23

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Британский актер Ричард Франклин, известный по сериалу "Доктор Кто", умер рождественским утром, ему было 87 лет, сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на заявление его друга, драматурга, журналиста и театрального режиссера Лиама Раддена. "С глубокой печалью семья Ричарда Франклина попросила меня поделиться новостью о том, что он скончался сегодня (25 декабря - ред.) рано утром. Ричард мирно умер во сне", - приводит газета опубликованное в соцсетях заявление Раддена. Франклин родился в 1936 году в Великобритании. Больше всего он известен по сериалу "Доктор Кто", где играл роль капитана Майка Йейтса, а также по фильму 2016 года "Изгой-один: Звездные войны. Истории" и сериалу "Ферма Эммердейл". Ряд британских СМИ отмечают, что актер боролся с продолжительной болезнью.

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