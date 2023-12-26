https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918136882.html

В Киеве сообщили, чем ВСУ могли атаковать корабль "Новочеркасск"

В Киеве сообщили, чем ВСУ могли атаковать корабль "Новочеркасск" - РИА Новости, 26.12.2023

В Киеве сообщили, чем ВСУ могли атаковать корабль "Новочеркасск"

Украинские войска могли атаковать большой десантный корабль "Новочеркасск" в районе Феодосии дальнобойными ракетами Storm Shadow или SCALP, сообщило украинское... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:30

2023-12-26T12:30

2023-12-26T12:32

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинские войска могли атаковать большой десантный корабль "Новочеркасск" в районе Феодосии дальнобойными ракетами Storm Shadow или SCALP, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на представителя командования воздушных сил ВСУ Юрия Игната. "Атака совершалась несколькими западными дальнобойными ракетами Storm Shadow или SCALP", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания со ссылкой на Игната. Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке минувшей ночью в районе Феодосии, в результате которой один человек погиб и двое ранены. По его словам, территория порта оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы, жители нескольких домов отселены. По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск".

https://ria.ru/20231226/krym-1918104875.html

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украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, республика крым, феодосия, ситуация в днр и лнр