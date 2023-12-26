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В Киеве сообщили, чем ВСУ могли атаковать корабль "Новочеркасск" - РИА Новости, 26.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 26.12.2023 (обновлено: 12:32 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918136882.html
В Киеве сообщили, чем ВСУ могли атаковать корабль "Новочеркасск"
В Киеве сообщили, чем ВСУ могли атаковать корабль "Новочеркасск" - РИА Новости, 26.12.2023
В Киеве сообщили, чем ВСУ могли атаковать корабль "Новочеркасск"
Украинские войска могли атаковать большой десантный корабль "Новочеркасск" в районе Феодосии дальнобойными ракетами Storm Shadow или SCALP, сообщило украинское... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:30
2023-12-26T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
республика крым
феодосия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинские войска могли атаковать большой десантный корабль "Новочеркасск" в районе Феодосии дальнобойными ракетами Storm Shadow или SCALP, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на представителя командования воздушных сил ВСУ Юрия Игната. "Атака совершалась несколькими западными дальнобойными ракетами Storm Shadow или SCALP", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания со ссылкой на Игната. Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке минувшей ночью в районе Феодосии, в результате которой один человек погиб и двое ранены. По его словам, территория порта оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы, жители нескольких домов отселены. По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск".
https://ria.ru/20231226/krym-1918104875.html
россия
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республика крым
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, республика крым, феодосия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Республика Крым, Феодосия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве сообщили, чем ВСУ могли атаковать корабль "Новочеркасск"

"Страна": ВСУ могли атаковать корабль "Новочеркасск" из SCALP или Storm Shadow

© РИА Новости / Василий БатановБольшой десантный корабль "Новочеркасск"
Большой десантный корабль Новочеркасск - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Василий Батанов
Большой десантный корабль "Новочеркасск" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинские войска могли атаковать большой десантный корабль "Новочеркасск" в районе Феодосии дальнобойными ракетами Storm Shadow или SCALP, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на представителя командования воздушных сил ВСУ Юрия Игната.
«
"Атака совершалась несколькими западными дальнобойными ракетами Storm Shadow или SCALP", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания со ссылкой на Игната.
Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке минувшей ночью в районе Феодосии, в результате которой один человек погиб и двое ранены. По его словам, территория порта оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы, жители нескольких домов отселены.
По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск".
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