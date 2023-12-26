https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918132332.html

В Феодосии потушили пожар на месте атаки ВСУ

В Феодосии потушили пожар на месте атаки ВСУ - РИА Новости, 26.12.2023

В Феодосии потушили пожар на месте атаки ВСУ

Пожар на месте вражеской атаки в Феодосии ликвидирован, на месте остается работать группировка спасателей, сообщил заместитель начальника крымского управления... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:18

2023-12-26T12:18

2023-12-26T12:18

специальная военная операция на украине

происшествия

феодосия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Пожар на месте вражеской атаки в Феодосии ликвидирован, на месте остается работать группировка спасателей, сообщил заместитель начальника крымского управления МЧС РФ Игорь Скуртул. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о вражеской атаке минувшей ночью в районе Феодосии. По его словам, территория порта оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы, жители нескольких домов отселены. Он также сообщил, что в результате атаки один человек погиб и двое ранено. В свою очередь, Минобороны РФ сообщили, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии. "На данный момент основные все пожары локализованы и ликвидированы. Там остается еще группировка работать МЧС", - сказал Скуртул журналистам в пресс-центре РИА Новости Крым. По его словам, возгорание нескольких объектов на территории торгового порта произошло около 3.00 ночи. Всего для ликвидации последствий пожара задействовали 250 человек личного состава и 50 единиц техники.

https://ria.ru/20231226/obstrely-1918128640.html

феодосия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, феодосия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины