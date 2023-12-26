https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918132332.html
В Феодосии потушили пожар на месте атаки ВСУ
В Феодосии потушили пожар на месте атаки ВСУ - РИА Новости, 26.12.2023
В Феодосии потушили пожар на месте атаки ВСУ
Пожар на месте вражеской атаки в Феодосии ликвидирован, на месте остается работать группировка спасателей, сообщил заместитель начальника крымского управления... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:18
2023-12-26T12:18
2023-12-26T12:18
специальная военная операция на украине
происшествия
феодосия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Пожар на месте вражеской атаки в Феодосии ликвидирован, на месте остается работать группировка спасателей, сообщил заместитель начальника крымского управления МЧС РФ Игорь Скуртул. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о вражеской атаке минувшей ночью в районе Феодосии. По его словам, территория порта оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы, жители нескольких домов отселены. Он также сообщил, что в результате атаки один человек погиб и двое ранено. В свою очередь, Минобороны РФ сообщили, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии. "На данный момент основные все пожары локализованы и ликвидированы. Там остается еще группировка работать МЧС", - сказал Скуртул журналистам в пресс-центре РИА Новости Крым. По его словам, возгорание нескольких объектов на территории торгового порта произошло около 3.00 ночи. Всего для ликвидации последствий пожара задействовали 250 человек личного состава и 50 единиц техники.
https://ria.ru/20231226/obstrely-1918128640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, феодосия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Феодосия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Феодосии потушили пожар на месте атаки ВСУ
МЧС сообщило о ликвидации пожара на месте атаки ВСУ в Феодосии