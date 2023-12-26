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Корабль "Новочеркасск" пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 26.12.2023 (обновлено: 13:15 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918094589.html
Корабль "Новочеркасск" пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ
Корабль "Новочеркасск" пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ - РИА Новости, 26.12.2023
Корабль "Новочеркасск" пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ
Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения во время украинской ракетной атаки на порт Феодосии, заявили в Минобороны. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T09:45
2023-12-26T13:15
специальная военная операция на украине
феодосия
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения во время украинской ракетной атаки на порт Феодосии, заявили в Минобороны. "Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск", — говорится в сообщении.Во время противовоздушного боя силы ПВО уничтожили в районе села Жовтень (125 километров северо-восточнее Николаева) два украинских самолета Су-24, выпустивших ракеты, добавили в военном ведомстве.ВВС Украины нанесли удар по порту Феодосии около четырех часов утра. В результате нападения начался пожар, его вскоре локализовали, а территорию порта оцепили, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. При атаке погиб один мирный житель, еще четверо были ранены. Шесть зданий получили повреждения, в основном в них выбиты окна.Шесть человек эвакуировали в пункты временного размещения, остальные жильцы поврежденных домов разместились у родных и знакомых.
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феодосия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Феодосия, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Корабль "Новочеркасск" пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ

МО РФ: корабль "Новочеркасск" получил повреждения при атаке ВСУ на Феодосию

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБольшой десантный корабль "Новочеркасск"
Большой десантный корабль Новочеркасск - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Большой десантный корабль "Новочеркасск". Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения во время украинской ракетной атаки на порт Феодосии, заявили в Минобороны.
«
"Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск", — говорится в сообщении.
Во время противовоздушного боя силы ПВО уничтожили в районе села Жовтень (125 километров северо-восточнее Николаева) два украинских самолета Су-24, выпустивших ракеты, добавили в военном ведомстве.
ВВС Украины нанесли удар по порту Феодосии около четырех часов утра. В результате нападения начался пожар, его вскоре локализовали, а территорию порта оцепили, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
При атаке погиб один мирный житель, еще четверо были ранены. Шесть зданий получили повреждения, в основном в них выбиты окна.
Шесть человек эвакуировали в пункты временного размещения, остальные жильцы поврежденных домов разместились у родных и знакомых.
Ликвидация последствий атаки на Феодосию со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеФеодосияРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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