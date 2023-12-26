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Корабль "Новочеркасск" пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ
Корабль "Новочеркасск" пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ - РИА Новости, 26.12.2023
Корабль "Новочеркасск" пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ
Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения во время украинской ракетной атаки на порт Феодосии, заявили в Минобороны. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T09:45
2023-12-26T09:45
2023-12-26T13:15
специальная военная операция на украине
феодосия
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министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения во время украинской ракетной атаки на порт Феодосии, заявили в Минобороны. "Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск", — говорится в сообщении.Во время противовоздушного боя силы ПВО уничтожили в районе села Жовтень (125 километров северо-восточнее Николаева) два украинских самолета Су-24, выпустивших ракеты, добавили в военном ведомстве.ВВС Украины нанесли удар по порту Феодосии около четырех часов утра. В результате нападения начался пожар, его вскоре локализовали, а территорию порта оцепили, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. При атаке погиб один мирный житель, еще четверо были ранены. Шесть зданий получили повреждения, в основном в них выбиты окна.Шесть человек эвакуировали в пункты временного размещения, остальные жильцы поврежденных домов разместились у родных и знакомых.
https://ria.ru/20231226/krym-1918104875.html
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феодосия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Феодосия, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Корабль "Новочеркасск" пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ
МО РФ: корабль "Новочеркасск" получил повреждения при атаке ВСУ на Феодосию