https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918094589.html

Корабль "Новочеркасск" пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ

Корабль "Новочеркасск" пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ - РИА Новости, 26.12.2023

Корабль "Новочеркасск" пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ

Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения во время украинской ракетной атаки на порт Феодосии, заявили в Минобороны. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T09:45

2023-12-26T09:45

2023-12-26T13:15

специальная военная операция на украине

феодосия

россия

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения во время украинской ракетной атаки на порт Феодосии, заявили в Минобороны. "Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск", — говорится в сообщении.Во время противовоздушного боя силы ПВО уничтожили в районе села Жовтень (125 километров северо-восточнее Николаева) два украинских самолета Су-24, выпустивших ракеты, добавили в военном ведомстве.ВВС Украины нанесли удар по порту Феодосии около четырех часов утра. В результате нападения начался пожар, его вскоре локализовали, а территорию порта оцепили, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. При атаке погиб один мирный житель, еще четверо были ранены. Шесть зданий получили повреждения, в основном в них выбиты окна.Шесть человек эвакуировали в пункты временного размещения, остальные жильцы поврежденных домов разместились у родных и знакомых.

https://ria.ru/20231226/krym-1918104875.html

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феодосия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия