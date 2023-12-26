https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918093637.html
При атаке на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения
При атаке на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения - РИА Новости, 26.12.2023
При атаке на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения
При ночном нападении на Феодосию погиб человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T09:42
2023-12-26T09:42
2023-12-26T10:13
происшествия
феодосия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. При ночном нападении на Феодосию погиб человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."В результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий — в основном выбиты окна", — сказал руководитель региона.Шесть человек эвакуировали в пункты временного размещения, остальные жильцы поврежденных домов разместились у родных и знакомых.Транспорт в городе работает штатно, ограничений по пассажирским перевозкам нет, добавил глава Крыма.Как сообщало Минобороны, минувшей ночью ВСУ атаковали Феодосию авиационными управляемыми ракетами. Повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск". В воздушном бою уничтожены два самолета Су-24 противника.В результате нападения начался пожар, его локализовали, территорию порта оцепили, отмечал Аксенов.
https://ria.ru/20231005/krym-1900586809.html
феодосия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, феодосия, республика крым
Происшествия, Феодосия, Республика Крым
При атаке на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения
Аксенов: один человек погиб и двое ранено в результате ночной атаки на Феодосию
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости.
При ночном нападении на Феодосию погиб человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов
.
"В результате вражеской атаки в Феодосии
погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий — в основном выбиты окна", — сказал руководитель региона.
Шесть человек эвакуировали в пункты временного размещения, остальные жильцы поврежденных домов разместились у родных и знакомых.
Транспорт в городе работает штатно, ограничений по пассажирским перевозкам нет, добавил глава Крыма.
Как сообщало Минобороны, минувшей ночью ВСУ атаковали Феодосию авиационными управляемыми ракетами. Повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск". В воздушном бою уничтожены два самолета Су-24 противника.
В результате нападения начался пожар, его локализовали, территорию порта оцепили, отмечал Аксенов.
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