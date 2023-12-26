https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918093637.html

При атаке на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения

При атаке на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения - РИА Новости, 26.12.2023

При атаке на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения

При ночном нападении на Феодосию погиб человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T09:42

2023-12-26T09:42

2023-12-26T10:13

происшествия

феодосия

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918094554_0:69:966:613_1920x0_80_0_0_828c5b601c73a66464c2d2fda2a96f7a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. При ночном нападении на Феодосию погиб человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."В результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий — в основном выбиты окна", — сказал руководитель региона.Шесть человек эвакуировали в пункты временного размещения, остальные жильцы поврежденных домов разместились у родных и знакомых.Транспорт в городе работает штатно, ограничений по пассажирским перевозкам нет, добавил глава Крыма.Как сообщало Минобороны, минувшей ночью ВСУ атаковали Феодосию авиационными управляемыми ракетами. Повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск". В воздушном бою уничтожены два самолета Су-24 противника.В результате нападения начался пожар, его локализовали, территорию порта оцепили, отмечал Аксенов.

https://ria.ru/20231005/krym-1900586809.html

феодосия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, феодосия, республика крым