https://ria.ru/20231226/fadeev-1918275030.html

Фадеев объяснил, почему его возмутила "голая вечеринка" Ивлеевой

Фадеев объяснил, почему его возмутила "голая вечеринка" Ивлеевой - РИА Новости, 26.12.2023

Фадеев объяснил, почему его возмутила "голая вечеринка" Ивлеевой

Продюсер и музыкант Максим Фадеев разместил в своем Telegram-канале пост, в котором назвал "колхозом" и "стратегическим провалом" "голую вечеринку" блогерши... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T18:21

2023-12-26T18:21

2023-12-26T21:13

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Продюсер и музыкант Максим Фадеев разместил в своем Telegram-канале пост, в котором назвал "колхозом" и "стратегическим провалом" "голую вечеринку" блогерши Анастасии Ивлеевой. "Работая с артистами всю свою жизнь, я думал, что я уже видел все. Но такого колхоза не видел никогда. […] Я считаю этот креатив в 2023 году стратегическим провалом Ивлеевой и ее команды", — написал Фадеев.Продюсер считает, что мероприятие блогерши стало позором не только внутри нашей страны, но и за ее пределами. "Я не хотел это все комментировать ровно до этого момента — пока этот позор не вышел за пределы нашей страны. В момент, когда "Мой мармеладный" взорвал мировые чарты и благодаря этой песне во всем мире возникли тренды на славянскую культуру (вопреки попыткам отмены всего русского), в центре Москвы происходит это", — возмутился Фадеев.Вечеринка Ивлеевой прошла в московском клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря. В первый день на нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд.Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.Так, активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.После Ивлеева разместил на своей странице в соцсети видеообращение, в котором извинилась за произошедшее, а также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.Попросили прощения у публики или попытались оправдаться также и многие гости, например, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ольга Орлова, Лолита Милявская. * Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20231226/molochnikov-1918165028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

максим фадеев, анастасия ивлеева, москва, знаменитости, россия