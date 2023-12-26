https://ria.ru/20231226/fadeev-1918275030.html
Фадеев объяснил, почему его возмутила "голая вечеринка" Ивлеевой
Фадеев объяснил, почему его возмутила "голая вечеринка" Ивлеевой - РИА Новости, 26.12.2023
Фадеев объяснил, почему его возмутила "голая вечеринка" Ивлеевой
Продюсер и музыкант Максим Фадеев разместил в своем Telegram-канале пост, в котором назвал "колхозом" и "стратегическим провалом" "голую вечеринку" блогерши... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:21
2023-12-26T18:21
2023-12-26T21:13
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Продюсер и музыкант Максим Фадеев разместил в своем Telegram-канале пост, в котором назвал "колхозом" и "стратегическим провалом" "голую вечеринку" блогерши Анастасии Ивлеевой. "Работая с артистами всю свою жизнь, я думал, что я уже видел все. Но такого колхоза не видел никогда. […] Я считаю этот креатив в 2023 году стратегическим провалом Ивлеевой и ее команды", — написал Фадеев.Продюсер считает, что мероприятие блогерши стало позором не только внутри нашей страны, но и за ее пределами. "Я не хотел это все комментировать ровно до этого момента — пока этот позор не вышел за пределы нашей страны. В момент, когда "Мой мармеладный" взорвал мировые чарты и благодаря этой песне во всем мире возникли тренды на славянскую культуру (вопреки попыткам отмены всего русского), в центре Москвы происходит это", — возмутился Фадеев.Вечеринка Ивлеевой прошла в московском клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря. В первый день на нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд.Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.Так, активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.После Ивлеева разместил на своей странице в соцсети видеообращение, в котором извинилась за произошедшее, а также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.Попросили прощения у публики или попытались оправдаться также и многие гости, например, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ольга Орлова, Лолита Милявская. * Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20231226/molochnikov-1918165028.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим фадеев, анастасия ивлеева, москва, знаменитости, россия
Шоубиз, Максим Фадеев, Анастасия Ивлеева, Москва, Знаменитости, Россия
Фадеев объяснил, почему его возмутила "голая вечеринка" Ивлеевой
Максим Фадеев назвал "голый бал" Насти Ивлеевой позором на мировом уровне
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Продюсер и музыкант Максим Фадеев разместил
в своем Telegram-канале пост, в котором назвал "колхозом" и "стратегическим провалом" "голую вечеринку" блогерши Анастасии Ивлеевой.
«
"Работая с артистами всю свою жизнь, я думал, что я уже видел все. Но такого колхоза не видел никогда. […] Я считаю этот креатив в 2023 году стратегическим провалом Ивлеевой и ее команды", — написал Фадеев.
Продюсер считает, что мероприятие блогерши стало позором не только внутри нашей страны, но и за ее пределами.
«
"Я не хотел это все комментировать ровно до этого момента — пока этот позор не вышел за пределы нашей страны. В момент, когда "Мой мармеладный" взорвал мировые чарты и благодаря этой песне во всем мире возникли тренды на славянскую культуру (вопреки попыткам отмены всего русского), в центре Москвы
происходит это", — возмутился Фадеев.
Вечеринка Ивлеевой прошла в московском клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря. В первый день на нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд.
Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.
Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
Так, активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.
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Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.
После Ивлеева разместил на своей странице в соцсети видеообращение, в котором извинилась за произошедшее, а также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.
Попросили прощения у публики или попытались оправдаться также и многие гости, например, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ольга Орлова, Лолита Милявская.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
В суд поступил иск к Ивлеевой о моральной компенсации в миллиард рублей