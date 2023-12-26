https://ria.ru/20231226/ezh-1918100513.html

Новогодний поезд Еж-3 в последний раз вышел на линию в московском метро

Новогодний поезд Еж-3 в последний раз вышел на линию в московском метро - РИА Новости, 26.12.2023

Новогодний поезд Еж-3 в последний раз вышел на линию в московском метро

Новогодний поезд Еж-3 вышел на Таганско-Краснопресненскую линию метро Москвы в последний раз, в этом году его украсили около тысячи новогодних шаров, 80 еловых... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:08

2023-12-26T10:08

2023-12-26T10:30

общество

москва

московский метрополитен

новый год

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новогодний поезд Еж-3 вышел на Таганско-Краснопресненскую линию метро Москвы в последний раз, в этом году его украсили около тысячи новогодних шаров, 80 еловых веток, а также фигуры Дедов Морозов, гирлянды и снежинки, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "На Таганско-Краснопресненской линии метро начал курсировать новогодний поезд Еж-3. Состав украсили около тысячи новогодних шаров, 80 еловых веток, а также фигуры Дедов Морозов, светящиеся гирлянды и ажурные снежинки... В этом году праздничный состав выйдет на линию в последний раз", - говорится в сообщении. Как пояснили в Telegram-канале столичного департамента транспорта, "легендарный поезд" выходил на линии метро около 50 лет, и в следующем году "он уступит дорогу "молодым".Традиция украшать Еж-3 к новогодним праздникам длится с 2016 года.

https://ria.ru/20231219/metro-1916761970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, московский метрополитен, новый год