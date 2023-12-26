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Новогодний поезд Еж-3 в последний раз вышел на линию в московском метро - РИА Новости, 26.12.2023
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10:08 26.12.2023 (обновлено: 10:30 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/ezh-1918100513.html
Новогодний поезд Еж-3 в последний раз вышел на линию в московском метро
Новогодний поезд Еж-3 в последний раз вышел на линию в московском метро - РИА Новости, 26.12.2023
Новогодний поезд Еж-3 в последний раз вышел на линию в московском метро
Новогодний поезд Еж-3 вышел на Таганско-Краснопресненскую линию метро Москвы в последний раз, в этом году его украсили около тысячи новогодних шаров, 80 еловых... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:08
2023-12-26T10:30
общество
москва
московский метрополитен
новый год
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новогодний поезд Еж-3 вышел на Таганско-Краснопресненскую линию метро Москвы в последний раз, в этом году его украсили около тысячи новогодних шаров, 80 еловых веток, а также фигуры Дедов Морозов, гирлянды и снежинки, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "На Таганско-Краснопресненской линии метро начал курсировать новогодний поезд Еж-3. Состав украсили около тысячи новогодних шаров, 80 еловых веток, а также фигуры Дедов Морозов, светящиеся гирлянды и ажурные снежинки... В этом году праздничный состав выйдет на линию в последний раз", - говорится в сообщении. Как пояснили в Telegram-канале столичного департамента транспорта, "легендарный поезд" выходил на линии метро около 50 лет, и в следующем году "он уступит дорогу "молодым".Традиция украшать Еж-3 к новогодним праздникам длится с 2016 года.
https://ria.ru/20231219/metro-1916761970.html
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общество, москва, московский метрополитен, новый год
Общество, Москва, Московский метрополитен, Новый год
Новогодний поезд Еж-3 в последний раз вышел на линию в московском метро

Новогодний поезд Еж-3 в последний раз вышел на Таганско-Краснопресненскую линию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовогодний поезд московского метро "Еж-3"
Новогодний поезд московского метро Еж-3 - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Новогодний поезд московского метро "Еж-3". Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новогодний поезд Еж-3 вышел на Таганско-Краснопресненскую линию метро Москвы в последний раз, в этом году его украсили около тысячи новогодних шаров, 80 еловых веток, а также фигуры Дедов Морозов, гирлянды и снежинки, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
«
"На Таганско-Краснопресненской линии метро начал курсировать новогодний поезд Еж-3. Состав украсили около тысячи новогодних шаров, 80 еловых веток, а также фигуры Дедов Морозов, светящиеся гирлянды и ажурные снежинки... В этом году праздничный состав выйдет на линию в последний раз", - говорится в сообщении.
Как пояснили в Telegram-канале столичного департамента транспорта, "легендарный поезд" выходил на линии метро около 50 лет, и в следующем году "он уступит дорогу "молодым".
Традиция украшать Еж-3 к новогодним праздникам длится с 2016 года.
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