https://ria.ru/20231226/evropa-1918205278.html

Эксперты рассказали, как сэкономить на турах в Европу

Эксперты рассказали, как сэкономить на турах в Европу - РИА Новости, 26.12.2023

Эксперты рассказали, как сэкономить на турах в Европу

У российских туроператоров стартовало раннее бронирование путевок в Европу на летний сезон 2024 года, эксперты рассказали, какие скидки предлагают отели и... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:17

2023-12-26T15:17

2023-12-26T15:17

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. У российских туроператоров стартовало раннее бронирование путевок в Европу на летний сезон 2024 года, эксперты рассказали, какие скидки предлагают отели и сколько можно сэкономить при покупке авиабилета на лето заранее, сообщает АТОР.В зависимости от направления, дат заезда и категории отеля снижение цен на размещение сейчас составляют от пяти до 35 процентов, сообщили в компаниях. Но, чем ближе к сезону, тем меньше будет размер скидки.Сейчас в тройку самых бронируемых европейских направлений на лето-2024 у россиян входят Греция, Италия и Кипр. По наблюдениям туроператоров, в первую очередь, выбирают отели категории "четыре и пять звезд". С учетом стыковочных перелетов большинство туристов отправляются в поездки на 11-15 дней.Так, у туроператоров "Русский Экспресс", PEGAS Touristik, Fun&Sun можно забронировать на лето 2024 года путевки на Кипр. Скидки, в зависимости от отеля, 15-20 процентов. Стоимость туров – от 32 600 рублей на двоих (апартаменты без питания, семь ночей, без авиаперелета).Туры в Грецию на следующее лето доступны у компаний Ambotis Holidays, Space Travel, PEGAS Touristik, Fun&Sun, "Русского Экспресса", PAC Group и "Интуриста".Стоимость туров в Грецию – от 23 364 рублей на двоих (Родос, шесть ночей, отель "три звезды", без перелета). Путевка на Крит с авиаперелетом через Анталью стоит от 119 тысяч рублей на двоих на неделю.Как рассказали в компании BSI Group, классический экскурсионная программа по Италии с прилетом в Рим обойдется от 72 тысячи рублей на двоих, включая проживание, завтраки, четыре экскурсии и трансфер. Авиаперелет оплачивается отдельно.Туры в Римини – от 70 тысяч рублей на неделю на двоих, без авиабилетов. Путевка в отель категории "четыре звезды" на неделю с авиаперелетом через Стамбул – от 300 тысяч рублей на двоих. По информации PAC Group, скидки по акции раннего бронирования на отели Италии составляют до 30 процентов.У "Интуриста" в формате наземного обслуживания опубликованы заезды на летнюю Сардинию и термальные курорты Италии. Неделя на курорте Абано-Терме в начале июня с питанием "завтраки" стоит от 74 270 рублей на двоих, также без учета авиаперелета).Туры в Испанию на следующий год можно забронировать у компаний Space Travel, Fun&Sun, PAC Group. Скидки на размещение достигают 15-20 процентов. Неделя на побережье Коста-Дорада (отель "три звезды", завтраки) – от 60 тысяч рублей на двоих. За авиаперелет придется доплатить отдельно.Есть предложения отдыха на Лазурном берегу, но эксперты предупреждают, что летом во Франции будет проходить Олимпиада, поэтому желающим отдохнуть надо быстрее определяться с курортом и датами заезда. Есть туры в Австрию, скидки сейчас – 15-20 процентов.Можно бронировать путевки в Хорватию, Черногорию, Венгрию и Сербию. Так, тур в Сербию в июле с вылетом из Москвы на семь ночей стоит от 206 тысяч рублей на двоих.Туристам, которые собираются в Европу в сезоне-2024, эксперты советуют заранее покупать авиабилеты. Тарифы на перелеты в январе-феврале в сравнении с высоким сезоном будут ниже на 20-25 процентов, а на рейсы бюджетных авиакомпаний – и до 70 процентов дешевле.Туроператоры обращают внимание и на еще одно преимущество раннего бронирования туров в Европу. Это возможность заблаговременно и без спешки оформить визу. Кодекс ЕС позволяет подавать документы на шенген не ранее, чем за шесть месяцев до планируемой поездки.

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