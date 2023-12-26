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Эксперты рассказали, как сэкономить на турах в Европу - РИА Новости, 26.12.2023
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Туризм
 
15:17 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/evropa-1918205278.html
Эксперты рассказали, как сэкономить на турах в Европу
Эксперты рассказали, как сэкономить на турах в Европу - РИА Новости, 26.12.2023
Эксперты рассказали, как сэкономить на турах в Европу
У российских туроператоров стартовало раннее бронирование путевок в Европу на летний сезон 2024 года, эксперты рассказали, какие скидки предлагают отели и... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:17
2023-12-26T15:17
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. У российских туроператоров стартовало раннее бронирование путевок в Европу на летний сезон 2024 года, эксперты рассказали, какие скидки предлагают отели и сколько можно сэкономить при покупке авиабилета на лето заранее, сообщает АТОР.В зависимости от направления, дат заезда и категории отеля снижение цен на размещение сейчас составляют от пяти до 35 процентов, сообщили в компаниях. Но, чем ближе к сезону, тем меньше будет размер скидки.Сейчас в тройку самых бронируемых европейских направлений на лето-2024 у россиян входят Греция, Италия и Кипр. По наблюдениям туроператоров, в первую очередь, выбирают отели категории "четыре и пять звезд". С учетом стыковочных перелетов большинство туристов отправляются в поездки на 11-15 дней.Так, у туроператоров "Русский Экспресс", PEGAS Touristik, Fun&amp;Sun можно забронировать на лето 2024 года путевки на Кипр. Скидки, в зависимости от отеля, 15-20 процентов. Стоимость туров – от 32 600 рублей на двоих (апартаменты без питания, семь ночей, без авиаперелета).Туры в Грецию на следующее лето доступны у компаний Ambotis Holidays, Space Travel, PEGAS Touristik, Fun&amp;Sun, "Русского Экспресса", PAC Group и "Интуриста".Стоимость туров в Грецию – от 23 364 рублей на двоих (Родос, шесть ночей, отель "три звезды", без перелета). Путевка на Крит с авиаперелетом через Анталью стоит от 119 тысяч рублей на двоих на неделю.Как рассказали в компании BSI Group, классический экскурсионная программа по Италии с прилетом в Рим обойдется от 72 тысячи рублей на двоих, включая проживание, завтраки, четыре экскурсии и трансфер. Авиаперелет оплачивается отдельно.Туры в Римини – от 70 тысяч рублей на неделю на двоих, без авиабилетов. Путевка в отель категории "четыре звезды" на неделю с авиаперелетом через Стамбул – от 300 тысяч рублей на двоих. По информации PAC Group, скидки по акции раннего бронирования на отели Италии составляют до 30 процентов.У "Интуриста" в формате наземного обслуживания опубликованы заезды на летнюю Сардинию и термальные курорты Италии. Неделя на курорте Абано-Терме в начале июня с питанием "завтраки" стоит от 74 270 рублей на двоих, также без учета авиаперелета).Туры в Испанию на следующий год можно забронировать у компаний Space Travel, Fun&amp;Sun, PAC Group. Скидки на размещение достигают 15-20 процентов. Неделя на побережье Коста-Дорада (отель "три звезды", завтраки) – от 60 тысяч рублей на двоих. За авиаперелет придется доплатить отдельно.Есть предложения отдыха на Лазурном берегу, но эксперты предупреждают, что летом во Франции будет проходить Олимпиада, поэтому желающим отдохнуть надо быстрее определяться с курортом и датами заезда. Есть туры в Австрию, скидки сейчас – 15-20 процентов.Можно бронировать путевки в Хорватию, Черногорию, Венгрию и Сербию. Так, тур в Сербию в июле с вылетом из Москвы на семь ночей стоит от 206 тысяч рублей на двоих.Туристам, которые собираются в Европу в сезоне-2024, эксперты советуют заранее покупать авиабилеты. Тарифы на перелеты в январе-феврале в сравнении с высоким сезоном будут ниже на 20-25 процентов, а на рейсы бюджетных авиакомпаний – и до 70 процентов дешевле.Туроператоры обращают внимание и на еще одно преимущество раннего бронирования туров в Европу. Это возможность заблаговременно и без спешки оформить визу. Кодекс ЕС позволяет подавать документы на шенген не ранее, чем за шесть месяцев до планируемой поездки.
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новости - туризм, туризм, туристы, европа, италия, греция, кипр, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Европа, Италия, Греция, Кипр, Отдых на море
Эксперты рассказали, как сэкономить на турах в Европу

У российских туроператоров началось раннее бронирование летних путевок в Европу

© iStock.com / pkazmierczakОстров Киос, Греция
Остров Киос, Греция - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© iStock.com / pkazmierczak
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. У российских туроператоров стартовало раннее бронирование путевок в Европу на летний сезон 2024 года, эксперты рассказали, какие скидки предлагают отели и сколько можно сэкономить при покупке авиабилета на лето заранее, сообщает АТОР.
В зависимости от направления, дат заезда и категории отеля снижение цен на размещение сейчас составляют от пяти до 35 процентов, сообщили в компаниях. Но, чем ближе к сезону, тем меньше будет размер скидки.
Сейчас в тройку самых бронируемых европейских направлений на лето-2024 у россиян входят Греция, Италия и Кипр. По наблюдениям туроператоров, в первую очередь, выбирают отели категории "четыре и пять звезд". С учетом стыковочных перелетов большинство туристов отправляются в поездки на 11-15 дней.
Так, у туроператоров "Русский Экспресс", PEGAS Touristik, Fun&Sun можно забронировать на лето 2024 года путевки на Кипр. Скидки, в зависимости от отеля, 15-20 процентов. Стоимость туров – от 32 600 рублей на двоих (апартаменты без питания, семь ночей, без авиаперелета).
Туры в Грецию на следующее лето доступны у компаний Ambotis Holidays, Space Travel, PEGAS Touristik, Fun&Sun, "Русского Экспресса", PAC Group и "Интуриста".
Стоимость туров в Грецию – от 23 364 рублей на двоих (Родос, шесть ночей, отель "три звезды", без перелета). Путевка на Крит с авиаперелетом через Анталью стоит от 119 тысяч рублей на двоих на неделю.
Как рассказали в компании BSI Group, классический экскурсионная программа по Италии с прилетом в Рим обойдется от 72 тысячи рублей на двоих, включая проживание, завтраки, четыре экскурсии и трансфер. Авиаперелет оплачивается отдельно.
Туры в Римини – от 70 тысяч рублей на неделю на двоих, без авиабилетов. Путевка в отель категории "четыре звезды" на неделю с авиаперелетом через Стамбул – от 300 тысяч рублей на двоих. По информации PAC Group, скидки по акции раннего бронирования на отели Италии составляют до 30 процентов.
У "Интуриста" в формате наземного обслуживания опубликованы заезды на летнюю Сардинию и термальные курорты Италии. Неделя на курорте Абано-Терме в начале июня с питанием "завтраки" стоит от 74 270 рублей на двоих, также без учета авиаперелета).
Туры в Испанию на следующий год можно забронировать у компаний Space Travel, Fun&Sun, PAC Group. Скидки на размещение достигают 15-20 процентов. Неделя на побережье Коста-Дорада (отель "три звезды", завтраки) – от 60 тысяч рублей на двоих. За авиаперелет придется доплатить отдельно.
Есть предложения отдыха на Лазурном берегу, но эксперты предупреждают, что летом во Франции будет проходить Олимпиада, поэтому желающим отдохнуть надо быстрее определяться с курортом и датами заезда. Есть туры в Австрию, скидки сейчас – 15-20 процентов.
Можно бронировать путевки в Хорватию, Черногорию, Венгрию и Сербию. Так, тур в Сербию в июле с вылетом из Москвы на семь ночей стоит от 206 тысяч рублей на двоих.
Туристам, которые собираются в Европу в сезоне-2024, эксперты советуют заранее покупать авиабилеты. Тарифы на перелеты в январе-феврале в сравнении с высоким сезоном будут ниже на 20-25 процентов, а на рейсы бюджетных авиакомпаний – и до 70 процентов дешевле.
Туроператоры обращают внимание и на еще одно преимущество раннего бронирования туров в Европу. Это возможность заблаговременно и без спешки оформить визу. Кодекс ЕС позволяет подавать документы на шенген не ранее, чем за шесть месяцев до планируемой поездки.
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