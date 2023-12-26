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Курорт "Эльбрус" закрыт из-за высокой опасности схода лавин - РИА Новости, 26.12.2023
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Туризм
 
10:49 26.12.2023 (обновлено: 10:50 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/elbrus-1918101486.html
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за высокой опасности схода лавин
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за высокой опасности схода лавин - РИА Новости, 26.12.2023
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за высокой опасности схода лавин
Курорт "Эльбрус" не работает во вторник из-за высокой угрозы схода лавин, сообщила администрация курорта. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:49
2023-12-26T10:50
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НАЛЬЧИК, 26 дек – РИА Новости. Курорт "Эльбрус" не работает во вторник из-за высокой угрозы схода лавин, сообщила администрация курорта. Все горнолыжные трассы и канатные дороги курорта закрыты с субботы из-за сильного снегопада и лавинной опасности. "Канатные дороги и трассы закрыты. Лавиноопасно!" – говорится в сообщении. Всего на Эльбрусе 17 километров горнолыжных трасс и три очереди канатных дорог. В начале 2024 года планируется запуск еще двух канатных дорог и шести километров трасс для катания.
https://ria.ru/20231212/kavkaz-1915281461.html
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новости - туризм, туризм, туристы, эльбрус
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Эльбрус
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за высокой опасности схода лавин

Курорт "Эльбрус" не работает четвертый день из-за высокой опасности схода лавин

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкГорнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Горнолыжный курорт Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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НАЛЬЧИК, 26 дек – РИА Новости. Курорт "Эльбрус" не работает во вторник из-за высокой угрозы схода лавин, сообщила администрация курорта.
Все горнолыжные трассы и канатные дороги курорта закрыты с субботы из-за сильного снегопада и лавинной опасности.
"Канатные дороги и трассы закрыты. Лавиноопасно!" – говорится в сообщении.
Всего на Эльбрусе 17 километров горнолыжных трасс и три очереди канатных дорог. В начале 2024 года планируется запуск еще двух канатных дорог и шести километров трасс для катания.
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