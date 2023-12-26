https://ria.ru/20231226/elbrus-1918101486.html

Курорт "Эльбрус" закрыт из-за высокой опасности схода лавин

Курорт "Эльбрус" закрыт из-за высокой опасности схода лавин - РИА Новости, 26.12.2023

Курорт "Эльбрус" закрыт из-за высокой опасности схода лавин

Курорт "Эльбрус" не работает во вторник из-за высокой угрозы схода лавин, сообщила администрация курорта. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:49

2023-12-26T10:49

2023-12-26T10:50

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НАЛЬЧИК, 26 дек – РИА Новости. Курорт "Эльбрус" не работает во вторник из-за высокой угрозы схода лавин, сообщила администрация курорта. Все горнолыжные трассы и канатные дороги курорта закрыты с субботы из-за сильного снегопада и лавинной опасности. "Канатные дороги и трассы закрыты. Лавиноопасно!" – говорится в сообщении. Всего на Эльбрусе 17 километров горнолыжных трасс и три очереди канатных дорог. В начале 2024 года планируется запуск еще двух канатных дорог и шести километров трасс для катания.

https://ria.ru/20231212/kavkaz-1915281461.html

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