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Курорт "Эльбрус" закрыт из-за высокой опасности схода лавин
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за высокой опасности схода лавин - РИА Новости, 26.12.2023
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за высокой опасности схода лавин
Курорт "Эльбрус" не работает во вторник из-за высокой угрозы схода лавин, сообщила администрация курорта. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:49
2023-12-26T10:49
2023-12-26T10:50
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НАЛЬЧИК, 26 дек – РИА Новости. Курорт "Эльбрус" не работает во вторник из-за высокой угрозы схода лавин, сообщила администрация курорта. Все горнолыжные трассы и канатные дороги курорта закрыты с субботы из-за сильного снегопада и лавинной опасности. "Канатные дороги и трассы закрыты. Лавиноопасно!" – говорится в сообщении. Всего на Эльбрусе 17 километров горнолыжных трасс и три очереди канатных дорог. В начале 2024 года планируется запуск еще двух канатных дорог и шести километров трасс для катания.
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Курорт "Эльбрус" закрыт из-за высокой опасности схода лавин
Курорт "Эльбрус" не работает четвертый день из-за высокой опасности схода лавин
НАЛЬЧИК, 26 дек – РИА Новости. Курорт "Эльбрус" не работает во вторник из-за высокой угрозы схода лавин, сообщила администрация курорта.
Все горнолыжные трассы и канатные дороги курорта закрыты с субботы из-за сильного снегопада и лавинной опасности.
"Канатные дороги и трассы закрыты. Лавиноопасно!" – говорится в сообщении.
Всего на Эльбрусе 17 километров горнолыжных трасс и три очереди канатных дорог. В начале 2024 года планируется запуск еще двух канатных дорог и шести километров трасс для катания.
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