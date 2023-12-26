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Орешкин заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы - РИА Новости, 26.12.2023
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00:04 26.12.2023 (обновлено: 01:48 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/ekonomika-1918063309.html
Орешкин заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы
Орешкин заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы - РИА Новости, 26.12.2023
Орешкин заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы
Россия стала крупнейшей экономикой Европы, уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место в мире, сообщил в интервью журналу "Эксперт" помощник президента... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T00:04
2023-12-26T01:48
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япония
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евросоюз
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экономика
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия стала крупнейшей экономикой Европы, уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место в мире, сообщил в интервью журналу "Эксперт" помощник президента Максим Орешкин. По его словам, "так называемые экономики Глобального Севера — США, Япония, ЕС — потихонечку теряют свою роль, свою значимость". "Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место. И очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики. Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место", — сказал Орешкин. Как следует из данных данных Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности в 2022 году стал Китай. На втором месте были США, на третьем - Индия, а на четвертом — Япония. Россия замкнула пятерку стран, а Германия осталась на шестом месте. Во вторник вышел в свет первый номер обновленного журнала "Эксперт". Журнал выходит с 1995 года, в 2023 году акционером издателя журнала стала группа ВЭБ.РФ.
https://ria.ru/20231221/ekonomika-1917230856.html
https://ria.ru/20231218/kitay-1916446631.html
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россия, япония, европа, максим орешкин, евросоюз, всемирный банк, экономика
Россия, Япония, Европа, Максим Орешкин, Евросоюз, Всемирный банк, Экономика
Орешкин заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы

Орешкин: экономика России стала крупнейшей в Европе и дышит в спину Японии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Максим Орешкин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия стала крупнейшей экономикой Европы, уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место в мире, сообщил в интервью журналу "Эксперт" помощник президента Максим Орешкин.
По его словам, "так называемые экономики Глобального Севера — США, Япония, ЕС — потихонечку теряют свою роль, свою значимость".
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"Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место. И очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики. Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место", — сказал Орешкин.
Как следует из данных данных Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности в 2022 году стал Китай. На втором месте были США, на третьем - Индия, а на четвертом — Япония. Россия замкнула пятерку стран, а Германия осталась на шестом месте.
Во вторник вышел в свет первый номер обновленного журнала "Эксперт". Журнал выходит с 1995 года, в 2023 году акционером издателя журнала стала группа ВЭБ.РФ.
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РоссияЯпонияЕвропаМаксим ОрешкинЕвросоюзВсемирный банкЭкономика
 
 
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