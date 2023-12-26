https://ria.ru/20231226/ekonomika-1918063309.html

Орешкин заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы

Орешкин заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы - РИА Новости, 26.12.2023

Орешкин заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы

Россия стала крупнейшей экономикой Европы, уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место в мире, сообщил в интервью журналу "Эксперт" помощник президента... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T00:04

2023-12-26T00:04

2023-12-26T01:48

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экономика

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия стала крупнейшей экономикой Европы, уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место в мире, сообщил в интервью журналу "Эксперт" помощник президента Максим Орешкин. По его словам, "так называемые экономики Глобального Севера — США, Япония, ЕС — потихонечку теряют свою роль, свою значимость". "Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место. И очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики. Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место", — сказал Орешкин. Как следует из данных данных Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности в 2022 году стал Китай. На втором месте были США, на третьем - Индия, а на четвертом — Япония. Россия замкнула пятерку стран, а Германия осталась на шестом месте. Во вторник вышел в свет первый номер обновленного журнала "Эксперт". Журнал выходит с 1995 года, в 2023 году акционером издателя журнала стала группа ВЭБ.РФ.

https://ria.ru/20231221/ekonomika-1917230856.html

https://ria.ru/20231218/kitay-1916446631.html

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россия, япония, европа, максим орешкин, евросоюз, всемирный банк, экономика