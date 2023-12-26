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В Кемерово в массовой драке с поножовщиной в общежитии погиб подросток - РИА Новости, 26.12.2023
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15:14 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/draka-1918209205.html
В Кемерово в массовой драке с поножовщиной в общежитии погиб подросток
В Кемерово в массовой драке с поножовщиной в общежитии погиб подросток - РИА Новости, 26.12.2023
В Кемерово в массовой драке с поножовщиной в общежитии погиб подросток
Массовая драка между подростками произошла в общежитии Кемерово, в результате одного человека убили, двоих ранили, возбуждены уголовные дела, сообщает... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:14
2023-12-26T15:14
происшествия
кемерово
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КЕМЕРОВО, 26 дек – РИА Новости. Массовая драка между подростками произошла в общежитии Кемерово, в результате одного человека убили, двоих ранили, возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. Сообщение об обнаружении в одном из общежитий Центрального района города Кемерово тела 16-летнего подростка с признаками насильственной смерти и доставлении еще двух молодых людей с имеющимися у них ножевыми ранениями в больницу поступило в правоохранительные органы 26 декабря около 01.40 часов (21.40 мск понедельника). По данному факту в региональном управлении СК по Кемеровской области возбуждены уголовные дела по п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, пп. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц и убийство из хулиганских побуждений). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников СК России. "Предварительное установлено, что в ночь на 26 декабря… в помещении одного их общежитий Центрального района областного центра в ходе произошедшего массового конфликта 16-летнему подростку было причинено колото-резаное ранение грудной клетки, вследствие которого его смерть наступила мгновенно на месте происшествия. Помимо этого, ножевые ранения были причинены 14 и 16-летним подросткам. С телесными повреждениями различной степени тяжести они были госпитализированы для оказания квалифицированной помощи в медицинское учреждение. По предварительным данным, состояние одного из них оценивается как тяжелое", – говорится в сообщении. В данный момент сотрудники СК и ГУ МВД по Кемеровской области проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению. Отмечается, что все участники конфликта доставлены в региональное следственное управление, с ними проводятся следственные действия. Следователь СК осмотрел место происшествия, в ходе которого обнаружил и изъял орудие преступления. Допрашиваются очевидцы произошедших событий, назначаются необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
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происшествия, кемерово, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Кемерово в массовой драке с поножовщиной в общежитии погиб подросток

В драке с поножовщиной в общежитии в Кемерово погиб подросток, двое пострадали

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 26 дек – РИА Новости. Массовая драка между подростками произошла в общежитии Кемерово, в результате одного человека убили, двоих ранили, возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
Сообщение об обнаружении в одном из общежитий Центрального района города Кемерово тела 16-летнего подростка с признаками насильственной смерти и доставлении еще двух молодых людей с имеющимися у них ножевыми ранениями в больницу поступило в правоохранительные органы 26 декабря около 01.40 часов (21.40 мск понедельника).
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22 декабря, 10:45
По данному факту в региональном управлении СК по Кемеровской области возбуждены уголовные дела по п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, пп. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц и убийство из хулиганских побуждений). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников СК России.
"Предварительное установлено, что в ночь на 26 декабря… в помещении одного их общежитий Центрального района областного центра в ходе произошедшего массового конфликта 16-летнему подростку было причинено колото-резаное ранение грудной клетки, вследствие которого его смерть наступила мгновенно на месте происшествия. Помимо этого, ножевые ранения были причинены 14 и 16-летним подросткам. С телесными повреждениями различной степени тяжести они были госпитализированы для оказания квалифицированной помощи в медицинское учреждение. По предварительным данным, состояние одного из них оценивается как тяжелое", – говорится в сообщении.
В данный момент сотрудники СК и ГУ МВД по Кемеровской области проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению. Отмечается, что все участники конфликта доставлены в региональное следственное управление, с ними проводятся следственные действия.
Следователь СК осмотрел место происшествия, в ходе которого обнаружил и изъял орудие преступления. Допрашиваются очевидцы произошедших событий, назначаются необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские.
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ПроисшествияКемеровоКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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