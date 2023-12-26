Рейтинг@Mail.ru
Руденя назвал главные достижения года в Тверской области - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
17:28 26.12.2023 (обновлено: 17:36 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/dostizheniya_goda-1918253770.html
Руденя назвал главные достижения года в Тверской области
Руденя назвал главные достижения года в Тверской области - РИА Новости, 26.12.2023
Руденя назвал главные достижения года в Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что одним из главных достижений года для региона в уходящем году является увеличение числа многодетных семей,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:28
2023-12-26T17:36
тверская область
игорь руденя
тверская область
вднх
многодетные семьи
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918253245_0:199:3057:1919_1920x0_80_0_0_16db203d61276c541fd093df5c2fd64d.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что одним из главных достижений года для региона в уходящем году является увеличение числа многодетных семей, сообщил корреспондент РИА Новости. Заявление прозвучало во вторник на встрече с журналистами на полях выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ. "Мы гордимся тем, что наш регион вносит вклад в поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу возрождения традиционной многодетной российской семьи. Сейчас в регионе 15 тысяч многодетных семей. Число их растет с каждым годом", - заявил Руденя на презентации Дня Тверской области. Вторым главным достижением Тверской области губернатор считает рост экономики региона, которая по объему произведенной продукции перешагнула рубеж в 100 миллиардов рублей. По итогам года индекс промышленного производства по отношению к 2022 году составил 112,7%, развития обрабатывающей промышленности – 119%, производства сельскохозяйственной продукции – 115,2%. Выросли и инвестиции в промышленность Тверской области. По отношению к 2022 году индекс инвестиций составил 145%. "В регионе реализуется более 100 крупных и значимых инвестиционных проектов", - подчеркнул Руденя. Третьим важным достижением уходящего года губернатор считает возвращение к почитанию человека труда. "Чем больше мы выпускаем сейчас специалистов в народное хозяйство, в реальный сектор экономики, тем больше радости, гордости и уважения за наш регион", - отметил Руденя. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231221/rudenya-1917312831.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918253245_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e4bfc2ea14b237b46f0846aa4be5840b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, тверская область, вднх, многодетные семьи, выставка-форум "россия"
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, ВДНХ, Многодетные семьи, Выставка-форум "Россия"

Руденя назвал главные достижения года в Тверской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Тверской области Игорь Руденя на открытии Дня региона на Международной выставке-форуме "Россия"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на открытии Дня региона на Международной выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на открытии Дня региона на Международной выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что одним из главных достижений года для региона в уходящем году является увеличение числа многодетных семей, сообщил корреспондент РИА Новости.
Заявление прозвучало во вторник на встрече с журналистами на полях выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ.
"Мы гордимся тем, что наш регион вносит вклад в поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу возрождения традиционной многодетной российской семьи. Сейчас в регионе 15 тысяч многодетных семей. Число их растет с каждым годом", - заявил Руденя на презентации Дня Тверской области.
Вторым главным достижением Тверской области губернатор считает рост экономики региона, которая по объему произведенной продукции перешагнула рубеж в 100 миллиардов рублей.
По итогам года индекс промышленного производства по отношению к 2022 году составил 112,7%, развития обрабатывающей промышленности – 119%, производства сельскохозяйственной продукции – 115,2%.
Пресс-конференция Губернатора Игоря Рудени по итогам 2023 года - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Руденя: доходы регионального бюджета в 2024 году превысят 110 млрд рублей
21 декабря, 18:03
Выросли и инвестиции в промышленность Тверской области. По отношению к 2022 году индекс инвестиций составил 145%.
"В регионе реализуется более 100 крупных и значимых инвестиционных проектов", - подчеркнул Руденя.
Третьим важным достижением уходящего года губернатор считает возвращение к почитанию человека труда.
"Чем больше мы выпускаем сейчас специалистов в народное хозяйство, в реальный сектор экономики, тем больше радости, гордости и уважения за наш регион", - отметил Руденя.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьВДНХМногодетные семьиВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала