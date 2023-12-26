https://ria.ru/20231226/dostizheniya_goda-1918253770.html

Руденя назвал главные достижения года в Тверской области

Руденя назвал главные достижения года в Тверской области - РИА Новости, 26.12.2023

Руденя назвал главные достижения года в Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что одним из главных достижений года для региона в уходящем году является увеличение числа многодетных семей,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:28

2023-12-26T17:28

2023-12-26T17:36

тверская область

игорь руденя

тверская область

вднх

многодетные семьи

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918253245_0:199:3057:1919_1920x0_80_0_0_16db203d61276c541fd093df5c2fd64d.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что одним из главных достижений года для региона в уходящем году является увеличение числа многодетных семей, сообщил корреспондент РИА Новости. Заявление прозвучало во вторник на встрече с журналистами на полях выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ. "Мы гордимся тем, что наш регион вносит вклад в поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу возрождения традиционной многодетной российской семьи. Сейчас в регионе 15 тысяч многодетных семей. Число их растет с каждым годом", - заявил Руденя на презентации Дня Тверской области. Вторым главным достижением Тверской области губернатор считает рост экономики региона, которая по объему произведенной продукции перешагнула рубеж в 100 миллиардов рублей. По итогам года индекс промышленного производства по отношению к 2022 году составил 112,7%, развития обрабатывающей промышленности – 119%, производства сельскохозяйственной продукции – 115,2%. Выросли и инвестиции в промышленность Тверской области. По отношению к 2022 году индекс инвестиций составил 145%. "В регионе реализуется более 100 крупных и значимых инвестиционных проектов", - подчеркнул Руденя. Третьим важным достижением уходящего года губернатор считает возвращение к почитанию человека труда. "Чем больше мы выпускаем сейчас специалистов в народное хозяйство, в реальный сектор экономики, тем больше радости, гордости и уважения за наш регион", - отметил Руденя. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231221/rudenya-1917312831.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь руденя, тверская область, вднх, многодетные семьи, выставка-форум "россия"