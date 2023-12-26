https://ria.ru/20231226/dostizheniya_goda-1918253770.html
Руденя назвал главные достижения года в Тверской области
Руденя назвал главные достижения года в Тверской области - РИА Новости, 26.12.2023
Руденя назвал главные достижения года в Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что одним из главных достижений года для региона в уходящем году является увеличение числа многодетных семей,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:28
2023-12-26T17:28
2023-12-26T17:36
тверская область
игорь руденя
тверская область
вднх
многодетные семьи
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что одним из главных достижений года для региона в уходящем году является увеличение числа многодетных семей, сообщил корреспондент РИА Новости. Заявление прозвучало во вторник на встрече с журналистами на полях выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ. "Мы гордимся тем, что наш регион вносит вклад в поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу возрождения традиционной многодетной российской семьи. Сейчас в регионе 15 тысяч многодетных семей. Число их растет с каждым годом", - заявил Руденя на презентации Дня Тверской области. Вторым главным достижением Тверской области губернатор считает рост экономики региона, которая по объему произведенной продукции перешагнула рубеж в 100 миллиардов рублей. По итогам года индекс промышленного производства по отношению к 2022 году составил 112,7%, развития обрабатывающей промышленности – 119%, производства сельскохозяйственной продукции – 115,2%. Выросли и инвестиции в промышленность Тверской области. По отношению к 2022 году индекс инвестиций составил 145%. "В регионе реализуется более 100 крупных и значимых инвестиционных проектов", - подчеркнул Руденя. Третьим важным достижением уходящего года губернатор считает возвращение к почитанию человека труда. "Чем больше мы выпускаем сейчас специалистов в народное хозяйство, в реальный сектор экономики, тем больше радости, гордости и уважения за наш регион", - отметил Руденя. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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РИА Новости
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игорь руденя, тверская область, вднх, многодетные семьи, выставка-форум "россия"
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, ВДНХ, Многодетные семьи, Выставка-форум "Россия"
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что одним из главных достижений года для региона в уходящем году является увеличение числа многодетных семей, сообщил корреспондент РИА Новости.
Заявление прозвучало во вторник на встрече с журналистами на полях выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ.
"Мы гордимся тем, что наш регион вносит вклад в поставленную президентом РФ Владимиром Путиным
задачу возрождения традиционной многодетной российской семьи. Сейчас в регионе 15 тысяч многодетных семей. Число их растет с каждым годом", - заявил Руденя на презентации Дня Тверской области.
Вторым главным достижением Тверской области губернатор считает рост экономики региона, которая по объему произведенной продукции перешагнула рубеж в 100 миллиардов рублей.
По итогам года индекс промышленного производства по отношению к 2022 году составил 112,7%, развития обрабатывающей промышленности – 119%, производства сельскохозяйственной продукции – 115,2%.
Руденя: доходы регионального бюджета в 2024 году превысят 110 млрд рублей
Выросли и инвестиции в промышленность Тверской области
. По отношению к 2022 году индекс инвестиций составил 145%.
"В регионе реализуется более 100 крупных и значимых инвестиционных проектов", - подчеркнул Руденя.
Третьим важным достижением уходящего года губернатор считает возвращение к почитанию человека труда.
"Чем больше мы выпускаем сейчас специалистов в народное хозяйство, в реальный сектор экономики, тем больше радости, гордости и уважения за наш регион", - отметил Руденя.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.