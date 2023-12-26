https://ria.ru/20231226/dogovor-1918328280.html

В Кремле рассказали о значении мирного договора Армении и Азербайджана

В Кремле рассказали о значении мирного договора Армении и Азербайджана - РИА Новости, 26.12.2023

В Кремле рассказали о значении мирного договора Армении и Азербайджана

Армения и Азербайджан не раз за последнее время декларировали свою готовность завершить работу над мирным договором, РФ готова им помогать, это обеспечит... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T21:58

2023-12-26T21:58

2023-12-26T22:31

азербайджан

армения

дмитрий песков

снг

россия

в мире

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Армения и Азербайджан не раз за последнее время декларировали свою готовность завершить работу над мирным договором, РФ готова им помогать, это обеспечит атмосферу мира и предсказуемости на Кавказе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".Представитель Кремля упомянул, что "обе стороны не раз за последнее время декларировали свою готовность завершить, финализировать работу над мирным договором"."Россия готова им помогать, готова это приветствовать. Мы не навязываем своего посредничества, но, безусловно, для нас очень важно, чтобы два наших партнера, союзника - не только в рамках СНГ, но и в плане наших развитых двусторонних отношений, - как можно скорее заключили этот договор. И это обеспечило бы атмосферу мира, стабильности, предсказуемости на Кавказе, что важно для нас", - подчеркнул Песков.По его словам, состоявшийся в Санкт-Петербурге во вторник неформальный саммит СНГ дал "возможность поддержать общение лидеров двух государств, которым еще предстоит закончить работу над мирным договором".

https://ria.ru/20231226/sng-1918314318.html

азербайджан

армения

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азербайджан, армения, дмитрий песков, снг, россия, в мире, ситуация в нагорном карабахе