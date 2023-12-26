https://ria.ru/20231226/digital_elka-2024-1918220246.html
Более 500 компаний РФ добавили именные шары на Digital Елку-2024
Более 500 компаний РФ добавили именные шары на Digital Елку-2024 - РИА Новости, 26.12.2023
Более 500 компаний РФ добавили именные шары на Digital Елку-2024
Более 500 компаний со всей России добавили именные шары собственного бизнеса на Digital Елку-2024, сообщает пресс-служба КМСП. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:52
2023-12-26T15:52
2023-12-26T15:52
корпорация мсп
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более 500 компаний со всей России добавили именные шары собственного бизнеса на Digital Елку-2024, сообщает пресс-служба КМСП. Зажгли гирлянду из новогодних шаров производители оборудования, гофрокартона, бетона, изделий из кожи, IT-компании и разработчики чат-ботов, поставщики электроники и оргтехники, правовые фирмы и маркетинговые агентства, бьюти-эксперты и бренды одежды, заводы, проектировщики, отели, модельные школы, студии звукозаписи, автомастерские, языковые центры. "Каждый предприниматель может создать уникальный шар своего бизнеса и рассказать о компании на Digital Елке-2024. Она стоит нарядная на Цифровой платформе МСП.РФ, сервисы и услуги которой в течение всего года получали индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса со всех регионов страны. Елка продолжает прирастать – на ней появляются все новые именные шары, привлекая их создателям новых клиентов и партнеров", - сказал генеральный директор КМСП Александр Исаевич. Корпорация организовала для малого и среднего бизнеса Digital Елку-2024, чтобы объединить предпринимателей из всех отраслей и регионов страны и поздравить их с наступающим Новым годом. Точкой сборки стала Цифровая платформа МСП.РФ, созданная Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. На портале представлено более 20 сервисов. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент России Владимир Путин, курирует реализацию первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20231207/korporatsiya_msp-1914159304.html
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корпорация мсп, бизнес, новый год, россия
Корпорация МСП, Бизнес, Новый год, Россия
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Более 500 компаний со всей России добавили именные шары собственного бизнеса на Digital Елку-2024
, сообщает пресс-служба КМСП.
Зажгли гирлянду из новогодних шаров производители оборудования, гофрокартона, бетона, изделий из кожи, IT-компании и разработчики чат-ботов, поставщики электроники и оргтехники, правовые фирмы и маркетинговые агентства, бьюти-эксперты и бренды одежды, заводы, проектировщики, отели, модельные школы, студии звукозаписи, автомастерские, языковые центры.
"Каждый предприниматель может создать уникальный шар своего бизнеса и рассказать о компании на Digital Елке-2024. Она стоит нарядная на Цифровой платформе МСП.РФ, сервисы и услуги которой в течение всего года получали индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса со всех регионов страны. Елка продолжает прирастать – на ней появляются все новые именные шары, привлекая их создателям новых клиентов и партнеров", - сказал генеральный директор КМСП Александр Исаевич
.
Корпорация МСП организовала для малого и среднего бизнеса Digital Елку-2024
Корпорация организовала для малого и среднего бизнеса Digital Елку-2024, чтобы объединить предпринимателей из всех отраслей и регионов страны и поздравить их с наступающим Новым годом.
Точкой сборки стала Цифровая платформа МСП.РФ, созданная Корпорацией МСП
совместно с Минэкономразвития
РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. На портале представлено более 20 сервисов. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент России Владимир Путин
, курирует реализацию первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
.