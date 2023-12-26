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Детсад в Тюменской области выплатит компенсацию после заражения детей - РИА Новости, 26.12.2023
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15:37 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/detsad-1918216205.html
Детсад в Тюменской области выплатит компенсацию после заражения детей
Детсад в Тюменской области выплатит компенсацию после заражения детей - РИА Новости, 26.12.2023
Детсад в Тюменской области выплатит компенсацию после заражения детей
Детский сад в городе Тобольске, где в апреле 2022 года 55 воспитанников и 5 сотрудников заразились сальмонеллезом, по решению суда выплатит более 1,5 миллиона... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:37
2023-12-26T15:37
происшествия
тюменская область
россия
тобольск
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ТЮМЕНЬ, 26 дек – РИА Новости. Детский сад в городе Тобольске, где в апреле 2022 года 55 воспитанников и 5 сотрудников заразились сальмонеллезом, по решению суда выплатит более 1,5 миллиона рублей компенсации пострадавшим детям, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Массовое заражение воспитанников и сотрудников детсада произошло в конце апреля 2022 года. Причиной заболевания, по данным регионального СУСК, стало нарушение шеф-поваром и поваром требований СанПИН - они выдали в группы детсада блюда из куриного мяса, не прошедшие надлежащую термическую обработку. Уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ). "Суд удовлетворил исковые заявления прокурора о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда в пользу малолетних на общую сумму 1 миллион 510 тысяч рублей", - говорится в сообщении областной прокуратуры. Бывшие шеф-повар и повар детсада признаны виновными в совершении преступления и приговорены к принудительным работам сроком на 1 год 3 месяца и 1 год соответственно, также с осужденных будет удерживаться 5% из заработка в доход государства.
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происшествия, тюменская область, россия, тобольск
Происшествия, Тюменская область, Россия, Тобольск
Детсад в Тюменской области выплатит компенсацию после заражения детей

Детсад в Тюменской области выплатит 1,5 млн рублей за заражение сальмонеллезом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 26 дек – РИА Новости. Детский сад в городе Тобольске, где в апреле 2022 года 55 воспитанников и 5 сотрудников заразились сальмонеллезом, по решению суда выплатит более 1,5 миллиона рублей компенсации пострадавшим детям, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Массовое заражение воспитанников и сотрудников детсада произошло в конце апреля 2022 года. Причиной заболевания, по данным регионального СУСК, стало нарушение шеф-поваром и поваром требований СанПИН - они выдали в группы детсада блюда из куриного мяса, не прошедшие надлежащую термическую обработку. Уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ).
"Суд удовлетворил исковые заявления прокурора о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда в пользу малолетних на общую сумму 1 миллион 510 тысяч рублей", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
Бывшие шеф-повар и повар детсада признаны виновными в совершении преступления и приговорены к принудительным работам сроком на 1 год 3 месяца и 1 год соответственно, также с осужденных будет удерживаться 5% из заработка в доход государства.
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ПроисшествияТюменская областьРоссияТобольск
 
 
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