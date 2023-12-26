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Пятьдесят деятелей культуры вступились за Депардье - РИА Новости, 26.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:55 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/deparde-1918071112.html
Пятьдесят деятелей культуры вступились за Депардье
Пятьдесят деятелей культуры вступились за Депардье - РИА Новости, 26.12.2023
Пятьдесят деятелей культуры вступились за Депардье
Пятьдесят деятелей культуры, в том числе французский актер Пьер Ришар, а также французская модель и певица Карла Бруни, в совместном письме выступили в защиту... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T02:55
2023-12-26T02:55
культура
франция
рим
жерар депардье
пьер ришар
культура
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ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. Пятьдесят деятелей культуры, в том числе французский актер Пьер Ришар, а также французская модель и певица Карла Бруни, в совместном письме выступили в защиту звезды французского кино Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Они призывают позволить Депардье продолжать играть. Также среди подписантов - французская актриса Натали Бай, французская режиссер и сценарист Надин Трентиньян, бельгийский актер Бенуа Пульворд и британская актриса Шарлотта Рэмплинг. "Мы - артисты, писатели и продюсеры кино. Именно в этом качестве мы выступаем здесь. Мы не хотим вступать в полемику и даем правосудию делать свою дело. Жерар Депардье, возможно, - величайший из актеров. Последнее священное чудовище кинематографа. Мы больше не можем молчать перед лицом обрушившегося на него линчевания, потока ненависти, льющейся в отношении его личности, безжалостно, в наиболее полном смешении и вопреки презумпции невиновности, который бы он пользовался, как и всякий другой, не будь он тем гигантом кино, каким он является", - говорится в обращении деятелей, опубликованном в газете Figaro. По их словам, при нападках на Депардье атаке подвергается искусство. Они отметили, что с помощью своего "актерского гения" Депардье способствует "художественному влиянию" Франции. Деятели также подчеркнули, он "высочайшим образом вносит вклад в историю искусства", являясь частью этой истории и продолжая ее обогащать. За это, указывают подписанты, Франция "многим ему обязана", а кино и театр не могут обойтись без его "уникальной личности". Ранее министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что поведение Депардье позорит страну. Позднее она также сообщила, что обсудила ситуацию с Великим канцлером ордена Почетного легиона и что Совет ордена начнет дисциплинарную процедуру для обсуждения возможного лишения Депардье высшей награды Франции. В начале декабря был опубликован репортаж телеканала France 2, в котором актриса Элен Даррас рассказала о сексуальных домогательствах со стороны актера, которым подвергалась на площадке фильма "Диско" в 2007 году. Актриса подала жалобу в прокуратуру, которая решает, какой ход дать делу, поскольку срок давности преступления истек. Кроме того, в материале показаны уничижительные высказывания Депардье в отношении женщин, сказанные им во время съемок в Северной Корее в 2018 году. После этого актер подвергся новой волне критики со стороны представителей французского кинематографа и СМИ. В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Актер, который отмечает свой 75-летний юбилей в декабре, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
https://ria.ru/20231222/vin_dizel-1917372959.html
https://ria.ru/20231102/nasilie-1907071379.html
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франция, рим, жерар депардье, пьер ришар, культура
Культура, Франция, Рим, Жерар Депардье, Пьер Ришар, Культура
Пятьдесят деятелей культуры вступились за Депардье

За Депардье вступились 50 деятелей культуры, включая Пьера Ришара и Карлу Бруни

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер Жерар Депардье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. Пятьдесят деятелей культуры, в том числе французский актер Пьер Ришар, а также французская модель и певица Карла Бруни, в совместном письме выступили в защиту звезды французского кино Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах.
Они призывают позволить Депардье продолжать играть. Также среди подписантов - французская актриса Натали Бай, французская режиссер и сценарист Надин Трентиньян, бельгийский актер Бенуа Пульворд и британская актриса Шарлотта Рэмплинг.
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"Мы - артисты, писатели и продюсеры кино. Именно в этом качестве мы выступаем здесь. Мы не хотим вступать в полемику и даем правосудию делать свою дело. Жерар Депардье, возможно, - величайший из актеров. Последнее священное чудовище кинематографа. Мы больше не можем молчать перед лицом обрушившегося на него линчевания, потока ненависти, льющейся в отношении его личности, безжалостно, в наиболее полном смешении и вопреки презумпции невиновности, который бы он пользовался, как и всякий другой, не будь он тем гигантом кино, каким он является", - говорится в обращении деятелей, опубликованном в газете Figaro.
По их словам, при нападках на Депардье атаке подвергается искусство. Они отметили, что с помощью своего "актерского гения" Депардье способствует "художественному влиянию" Франции. Деятели также подчеркнули, он "высочайшим образом вносит вклад в историю искусства", являясь частью этой истории и продолжая ее обогащать. За это, указывают подписанты, Франция "многим ему обязана", а кино и театр не могут обойтись без его "уникальной личности".
Ранее министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что поведение Депардье позорит страну. Позднее она также сообщила, что обсудила ситуацию с Великим канцлером ордена Почетного легиона и что Совет ордена начнет дисциплинарную процедуру для обсуждения возможного лишения Депардье высшей награды Франции.
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В начале декабря был опубликован репортаж телеканала France 2, в котором актриса Элен Даррас рассказала о сексуальных домогательствах со стороны актера, которым подвергалась на площадке фильма "Диско" в 2007 году. Актриса подала жалобу в прокуратуру, которая решает, какой ход дать делу, поскольку срок давности преступления истек. Кроме того, в материале показаны уничижительные высказывания Депардье в отношении женщин, сказанные им во время съемок в Северной Корее в 2018 году.
После этого актер подвергся новой волне критики со стороны представителей французского кинематографа и СМИ.
В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.
Актер, который отмечает свой 75-летний юбилей в декабре, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
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