https://ria.ru/20231226/delo-1918324967.html

Суд вступился за жителя Волгограда по делу о задолженности по займу

Суд вступился за жителя Волгограда по делу о задолженности по займу - РИА Новости, 26.12.2023

Суд вступился за жителя Волгограда по делу о задолженности по займу

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жителя Волгограда, задолженность которого по займу была признана с учетом ростовщических процентов,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T21:35

2023-12-26T21:35

2023-12-26T21:35

россия

волгоград

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жителя Волгограда, задолженность которого по займу была признана с учетом ростовщических процентов, следует из материалов суда. Дело о проверке конституционности статьи 809 Гражданского кодекса (ГК) РФ и части 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ рассмотрено в связи с жалобой жителя Волгограда Сергея Филатова. История вопросаКак информирует пресс-служба КС, Филатов, будучи предпринимателем в сельскохозяйственном секторе, в 2013 году заключил с ростовщиком договор займа на 16,9 миллиона рублей под 15%. В течение пяти лет он частично погашал задолженность, а в 2020 году был признан банкротом с введением процедуры реализации имущества. В судах общей юрисдикции займодавцу было отказано во взыскании с заявителя долга в связи с истечением срока исковой давности, но арбитражные суды признали эти требования обоснованными и учли их в реестре кредиторов в размере 400,7 миллиона рублей, признав допустимыми установленные в договоре проценты "в силу свободы договора". "По мнению автора жалобы, оспариваемые нормы допускают взыскание неограниченных процентов за пользование займом и позволяют арбитражным судам игнорировать выводы судов общей юрисдикции об истечении срока исковой давности по требованиям, вытекающим из договора займа", - приводится в релизе позиция заявителя. Позиция Конституционного судаКак указал КС, правоприменительная практика с учетом соответствующих статей ГК РФ никогда не предполагала полной свободы в установлении процентов по договору займа. "Наделение заемщика и займодавца правом самостоятельно определять в договоре размер процентов, которые подлежат начислению за пользование заемными средствами, в системе действующего правового регулирования не может быть интерпретировано как обладание ими ничем не ограниченной свободой в этом вопросе", - отмечается в постановлении Конституционного суда. С внесением в 2017 году поправок в статью 809 ГК РФ суды смогли уменьшать ростовщические проценты, которые, как правило, более чем вдвое выше обычной процентной ставки, до нормального размера. "Отсутствие прямого указания на обратную силу в оспариваемой норме не означает ограничения права заемщика на судебную защиту и не препятствует его обращению за защитой от несправедливых процентов по соглашениям, заключённым до ее введения", - констатировал КС России. По оценке Конституционного суда, обжалуемая норма АПК предполагает освобождение истца от доказывания тех обстоятельств, которые ранее были установлены решением суда общей юрисдикции. Применительно к делу заявителя это означает, что арбитражный суд при рассмотрении дела о его банкротстве должен учесть решение суда общей юрисдикции об истечении срока давности по требованиям займодавца. "Таким образом, оспариваемые С.В. Филатовым законоположения по смыслу, выявленному КС РФ в настоящем деле, не противоречат Конституции РФ. Дело заявителя подлежит пересмотру", - приводится в релизе позиция КС РФ.

https://ria.ru/20231226/sudy-1918240313.html

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

https://ria.ru/20231226/bankrotstvo-1600141843.html

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россия, волгоград, происшествия