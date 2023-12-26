https://ria.ru/20231226/defitsit-1918117219.html
Силуанов назвал ожидаемый уровень дефицита бюджета по итогам 2023 года
Силуанов назвал ожидаемый уровень дефицита бюджета по итогам 2023 года - РИА Новости, 26.12.2023
Силуанов назвал ожидаемый уровень дефицита бюджета по итогам 2023 года
Минфин РФ ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года на уровне около 1,5% ВВП или меньше, сказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:28
2023-12-26T11:28
2023-12-26T11:28
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минфин РФ ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года на уровне около 1,5% ВВП или меньше, сказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы - 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). Дефицит на текущий год запланирован на уровне 2,925 триллиона рублей, или 2% ВВП. "Мы планировали на текущий год дефицит чуть меньше 3 триллионов рублей, 2,9 триллиона рублей, если быть точным. Этот же показатель мы и ожидаем по году", - сказал Силуанов. "Что касается в процентном отношении к ВВП, конечно, будет меньше, чем 2%. Мы сейчас ожидаем дефицит около 1,5%", - добавил министр. Он также отметил, что значение может оказаться и меньше после оценки объема ВВП. "Поэтому дефицит может быть и поменьше, чем 1,5%", - сказал Силуанов.
https://ria.ru/20231226/ekonomika-1918063309.html
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экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов назвал ожидаемый уровень дефицита бюджета по итогам 2023 года
Силуанов: Минфин ожидает дефицит бюджета по итогам 2023 на уровне около 1,5% ВВП
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Минфин РФ ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года на уровне около 1,5% ВВП или меньше, сказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"
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Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы - 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). Дефицит на текущий год запланирован на уровне 2,925 триллиона рублей, или 2% ВВП.
"Мы планировали на текущий год дефицит чуть меньше 3 триллионов рублей, 2,9 триллиона рублей, если быть точным. Этот же показатель мы и ожидаем по году", - сказал Силуанов.
"Что касается в процентном отношении к ВВП, конечно, будет меньше, чем 2%. Мы сейчас ожидаем дефицит около 1,5%", - добавил министр.
Он также отметил, что значение может оказаться и меньше после оценки объема ВВП. "Поэтому дефицит может быть и поменьше, чем 1,5%", - сказал Силуанов.
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