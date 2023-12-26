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В Москве установился суточный рекорд по низкому атмосферному давлению - РИА Новости, 26.12.2023
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08:01 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/davlenie-1918080232.html
В Москве установился суточный рекорд по низкому атмосферному давлению
В Москве установился суточный рекорд по низкому атмосферному давлению - РИА Новости, 26.12.2023
В Москве установился суточный рекорд по низкому атмосферному давлению
Суточный рекорд по низкому атмосферному давлению установлен в Москве во вторник, он составил 724,4 миллиметра ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T08:01
2023-12-26T08:01
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Суточный рекорд по низкому атмосферному давлению установлен в Москве во вторник, он составил 724,4 миллиметра ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале. "Как и ожидалось, вторник в Москве начался с суточного рекорда низкого атмосферного давления. С началом суток показания барометров оказались ниже прежнего рекорда, а к 5 часам утра атмосферное давление на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, упало до 724,4 миллиметров ртутного столба", - рассказал Леус. Он напомнил, что суточный рекорд низкого атмосферного давления для 26 декабря ранее составлял 728,4 миллиметра ртутного столба. Его установили в 1975 году. "Точное значение нового рекорда станет известно ближе к концу дня, ориентировочно оно составит 724 миллиметров ртутного столба, что на 22-24 единицы ниже нормы", - написал специалист.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, михаил леус, снегопад в москве
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Михаил Леус, Снегопад в Москве
В Москве установился суточный рекорд по низкому атмосферному давлению

Синоптик: в Москве установился суточный рекорд по низкому атмосферному давлению

CC BY 2.0 / David Martyn Hunt / BarometerБарометр
Барометр - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
CC BY 2.0 / David Martyn Hunt / Barometer
Барометр. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Суточный рекорд по низкому атмосферному давлению установлен в Москве во вторник, он составил 724,4 миллиметра ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.
«
"Как и ожидалось, вторник в Москве начался с суточного рекорда низкого атмосферного давления. С началом суток показания барометров оказались ниже прежнего рекорда, а к 5 часам утра атмосферное давление на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, упало до 724,4 миллиметров ртутного столба", - рассказал Леус.
Он напомнил, что суточный рекорд низкого атмосферного давления для 26 декабря ранее составлял 728,4 миллиметра ртутного столба. Его установили в 1975 году.
"Точное значение нового рекорда станет известно ближе к концу дня, ориентировочно оно составит 724 миллиметров ртутного столба, что на 22-24 единицы ниже нормы", - написал специалист.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваМихаил ЛеусСнегопад в Москве
 
 
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