https://ria.ru/20231226/chelyabinsk-1918238003.html

Челябинск завалило снегом

Челябинск завалило снегом - РИА Новости, 26.12.2023

Челябинск завалило снегом

Более месячной нормы осадков выпало в Челябинске во вторник, на уборке дорог задействованы 250 единиц техники и 572 рабочих, сообщила пресс-служба городской... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T16:45

2023-12-26T16:45

2023-12-26T16:45

челябинск

наталья котова

алексей текслер

троицк

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 дек - РИА Новости. Более месячной нормы осадков выпало в Челябинске во вторник, на уборке дорог задействованы 250 единиц техники и 572 рабочих, сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале. "Сегодня все усилия челябинских дорожников и коммунальщиков брошены на борьбу со снегом. В условиях непрекращающейся метели улицы города расчищают 250 единиц техники и 572 рабочих. Во дворах работало почти 2 тысячи дворников и 62 спецмашины… За сутки на город обрушилось более месячной нормы осадков", - говорится в сообщении. Глава Челябинска Наталья Котова поблагодарила сотрудников госавтоинспекции за помощь при уборке улиц, а также всех задействованных в ликвидации последствия снегопада, уточняется в сообщении. В администрации города создан оперативный штаб по координации и оперативному управлению ситуацией на улично-дорожной сети города, уточняется в сообщении. "Уборка ведется во всех районах города и будет продолжаться круглосуточно", - поясняет пресс-служба. Как информировал глава региона Алексей Текслер, на значительной части области сильнейший снегопад, в эпицентре циклона Челябинск и близлежащие районы. В среднем уже утром выпало 20 см осадков, по прогнозу снег будет идти весь день, отмечал Текслер. На автодорогах региона введено временное ограничение движения из-за снегопада, в Троицке открыт пункт временного размещения для застрявших на трассах автомобилистов, утром был задержан вылет 4 авиарейсов из аэропорта Челябинска.

https://ria.ru/20231203/sneg-1913493715.html

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челябинск, наталья котова, алексей текслер, троицк, общество