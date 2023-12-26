Челябинск завалило снегом
В Челябинске выпало более месячной нормы осадков
Снежный шторм в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 26 дек - РИА Новости. Более месячной нормы осадков выпало в Челябинске во вторник, на уборке дорог задействованы 250 единиц техники и 572 рабочих, сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.
"Сегодня все усилия челябинских дорожников и коммунальщиков брошены на борьбу со снегом. В условиях непрекращающейся метели улицы города расчищают 250 единиц техники и 572 рабочих. Во дворах работало почти 2 тысячи дворников и 62 спецмашины… За сутки на город обрушилось более месячной нормы осадков", - говорится в сообщении.
Глава Челябинска Наталья Котова поблагодарила сотрудников госавтоинспекции за помощь при уборке улиц, а также всех задействованных в ликвидации последствия снегопада, уточняется в сообщении.
В администрации города создан оперативный штаб по координации и оперативному управлению ситуацией на улично-дорожной сети города, уточняется в сообщении.
"Уборка ведется во всех районах города и будет продолжаться круглосуточно", - поясняет пресс-служба.
Как информировал глава региона Алексей Текслер, на значительной части области сильнейший снегопад, в эпицентре циклона Челябинск и близлежащие районы. В среднем уже утром выпало 20 см осадков, по прогнозу снег будет идти весь день, отмечал Текслер.
На автодорогах региона введено временное ограничение движения из-за снегопада, в Троицке открыт пункт временного размещения для застрявших на трассах автомобилистов, утром был задержан вылет 4 авиарейсов из аэропорта Челябинска.