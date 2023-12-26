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В Челябинске обстреляли маршрутку с пассажирами - РИА Новости, 26.12.2023
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08:42 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/chelyabinsk-1918083072.html
В Челябинске обстреляли маршрутку с пассажирами
В Челябинске обстреляли маршрутку с пассажирами - РИА Новости, 26.12.2023
В Челябинске обстреляли маршрутку с пассажирами
Полиция в Челябинске проверяет информацию о повреждении стекла в маршрутном такси, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУМВД России по региону. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T08:42
2023-12-26T08:42
происшествия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 дек - РИА Новости. Полиция в Челябинске проверяет информацию о повреждении стекла в маршрутном такси, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУМВД России по региону. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, сообщается, что неизвестный обстрелял маршрутное такси №35 с пассажирами. Вид оружия, из которого был совершен обстрел, не уточняется. Однако, подобные инциденты периодически происходят в разных уголках страны, и зачастую в них фигурирует пневматика. "Челябинская полиция проверяет информацию о повреждении стекла маршрутного такси. Сотрудники полиции свяжутся с представителями компании перевозчика для установления обстоятельств происшествия, его свидетелей и очевидцев", - сообщили в пресс-службе. Инцидент, по данным полиции, произошел в Челябинске 25 декабря днем.
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происшествия, челябинск
Происшествия, Челябинск
В Челябинске обстреляли маршрутку с пассажирами

В Челябинске неизвестный обстрелял маршрутное такси с пассажирами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 дек - РИА Новости. Полиция в Челябинске проверяет информацию о повреждении стекла в маршрутном такси, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУМВД России по региону.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, сообщается, что неизвестный обстрелял маршрутное такси №35 с пассажирами. Вид оружия, из которого был совершен обстрел, не уточняется. Однако, подобные инциденты периодически происходят в разных уголках страны, и зачастую в них фигурирует пневматика.
«
"Челябинская полиция проверяет информацию о повреждении стекла маршрутного такси. Сотрудники полиции свяжутся с представителями компании перевозчика для установления обстоятельств происшествия, его свидетелей и очевидцев", - сообщили в пресс-службе.
Инцидент, по данным полиции, произошел в Челябинске 25 декабря днем.
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