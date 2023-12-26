https://ria.ru/20231226/chelyabinsk-1918083072.html

В Челябинске обстреляли маршрутку с пассажирами

В Челябинске обстреляли маршрутку с пассажирами - РИА Новости, 26.12.2023

В Челябинске обстреляли маршрутку с пассажирами

Полиция в Челябинске проверяет информацию о повреждении стекла в маршрутном такси, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУМВД России по региону. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T08:42

2023-12-26T08:42

2023-12-26T08:42

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 дек - РИА Новости. Полиция в Челябинске проверяет информацию о повреждении стекла в маршрутном такси, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУМВД России по региону. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, сообщается, что неизвестный обстрелял маршрутное такси №35 с пассажирами. Вид оружия, из которого был совершен обстрел, не уточняется. Однако, подобные инциденты периодически происходят в разных уголках страны, и зачастую в них фигурирует пневматика. "Челябинская полиция проверяет информацию о повреждении стекла маршрутного такси. Сотрудники полиции свяжутся с представителями компании перевозчика для установления обстоятельств происшествия, его свидетелей и очевидцев", - сообщили в пресс-службе. Инцидент, по данным полиции, произошел в Челябинске 25 декабря днем.

https://ria.ru/20231221/podozrevaemyy-1917229996.html

челябинск

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2023

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происшествия, челябинск