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Омбудсмен рассказала о состоянии школьников после стрельбы в Брянске

Омбудсмен рассказала о состоянии школьников после стрельбы в Брянске - РИА Новости, 26.12.2023

Омбудсмен рассказала о состоянии школьников после стрельбы в Брянске

Дети, пострадавшие при стрельбе в гимназии №5 Брянска и находящиеся в местной больнице, идут на поправку и скоро будут выписаны, сообщила уполномоченный по... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T09:22

2023-12-26T09:22

2023-12-26T09:22

происшествия

брянск

москва

брянская область

дед мороз

снегурочка

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в брянской гимназии

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дети, пострадавшие при стрельбе в гимназии №5 Брянска и находящиеся в местной больнице, идут на поправку и скоро будут выписаны, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина в своем Telegram-канале. "Снова навестила наших ребят в областной детской больнице. Радует, что дети идут на поправку, совсем скоро их выпишут", – написала омбудсмен. Она поздравила ребят с наступающими праздниками вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой и с добрыми пожеланиями вручила им подарки к Новому году. "Остаюсь на связи с родителями и детьми. Радостно, что одного парнишку уже привезли из Москвы домой. Надеемся, что и другому разрешат встретить Новый год в кругу близких и друзей. У ребят много планов на будущее – пусть все исполнится!" – добавила Мухина. Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Двое пострадавших подростков были эвакуированы в Москву и получают необходимое лечение в Российской детской клинической больнице. Изначально по делу были арестованы директор "ЧОО Агентство Эскалибур", сотрудница предприятия, в тот день работавшая на посту охраны, и отец девочки, которому вменили небрежное хранение огнестрельного оружия и доведение несовершеннолетнего до самоубийства - по версии следствия, он систематически унижал свою дочь. Заместитель директора гимназии была отправлена под домашний арест. Однако Брянский облсуд, рассматривая жалобы фигурантов, всем им смягчил меру пресечения.

https://ria.ru/20231218/oruzhie-1916559460.html

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