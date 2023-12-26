Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен рассказала о состоянии школьников после стрельбы в Брянске - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/bryansk-1918090201.html
Омбудсмен рассказала о состоянии школьников после стрельбы в Брянске
Омбудсмен рассказала о состоянии школьников после стрельбы в Брянске - РИА Новости, 26.12.2023
Омбудсмен рассказала о состоянии школьников после стрельбы в Брянске
Дети, пострадавшие при стрельбе в гимназии №5 Брянска и находящиеся в местной больнице, идут на поправку и скоро будут выписаны, сообщила уполномоченный по... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T09:22
2023-12-26T09:22
происшествия
брянск
москва
брянская область
дед мороз
снегурочка
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в брянской гимназии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914330101_0:4:2551:1438_1920x0_80_0_0_f46301eff5e84ed7185891de22f10b20.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дети, пострадавшие при стрельбе в гимназии №5 Брянска и находящиеся в местной больнице, идут на поправку и скоро будут выписаны, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина в своем Telegram-канале. "Снова навестила наших ребят в областной детской больнице. Радует, что дети идут на поправку, совсем скоро их выпишут", – написала омбудсмен. Она поздравила ребят с наступающими праздниками вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой и с добрыми пожеланиями вручила им подарки к Новому году. "Остаюсь на связи с родителями и детьми. Радостно, что одного парнишку уже привезли из Москвы домой. Надеемся, что и другому разрешат встретить Новый год в кругу близких и друзей. У ребят много планов на будущее – пусть все исполнится!" – добавила Мухина. Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Двое пострадавших подростков были эвакуированы в Москву и получают необходимое лечение в Российской детской клинической больнице. Изначально по делу были арестованы директор "ЧОО Агентство Эскалибур", сотрудница предприятия, в тот день работавшая на посту охраны, и отец девочки, которому вменили небрежное хранение огнестрельного оружия и доведение несовершеннолетнего до самоубийства - по версии следствия, он систематически унижал свою дочь. Заместитель директора гимназии была отправлена под домашний арест. Однако Брянский облсуд, рассматривая жалобы фигурантов, всем им смягчил меру пресечения.
https://ria.ru/20231218/oruzhie-1916559460.html
брянск
москва
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914330101_114:0:2031:1438_1920x0_80_0_0_a7260f6af09aec8e23d2597bd796ab60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянск, москва, брянская область, дед мороз, снегурочка, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Москва, Брянская область, Дед Мороз, Снегурочка, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в брянской гимназии
Омбудсмен рассказала о состоянии школьников после стрельбы в Брянске

Мухина: пострадавшие при стрельбе в гимназии Брянска идут на поправку

© СК РоссииСледственные действия на месте стрельбы в гимназии №5 в Брянске
Следственные действия на месте стрельбы в гимназии №5 в Брянске
© СК России
Следственные действия на месте стрельбы в гимназии №5 в Брянске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дети, пострадавшие при стрельбе в гимназии №5 Брянска и находящиеся в местной больнице, идут на поправку и скоро будут выписаны, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина в своем Telegram-канале.
«
"Снова навестила наших ребят в областной детской больнице. Радует, что дети идут на поправку, совсем скоро их выпишут", – написала омбудсмен.
Она поздравила ребят с наступающими праздниками вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой и с добрыми пожеланиями вручила им подарки к Новому году.
"Остаюсь на связи с родителями и детьми. Радостно, что одного парнишку уже привезли из Москвы домой. Надеемся, что и другому разрешат встретить Новый год в кругу близких и друзей. У ребят много планов на будущее – пусть все исполнится!" – добавила Мухина.
Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Двое пострадавших подростков были эвакуированы в Москву и получают необходимое лечение в Российской детской клинической больнице.
Изначально по делу были арестованы директор "ЧОО Агентство Эскалибур", сотрудница предприятия, в тот день работавшая на посту охраны, и отец девочки, которому вменили небрежное хранение огнестрельного оружия и доведение несовершеннолетнего до самоубийства - по версии следствия, он систематически унижал свою дочь. Заместитель директора гимназии была отправлена под домашний арест. Однако Брянский облсуд, рассматривая жалобы фигурантов, всем им смягчил меру пресечения.
Оружие на месте стрельбы в гимназии в Брянске - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
В Минпросвещения предложили изымать оружие из семей с девиантными детьми
18 декабря, 17:38
 
ПроисшествияБрянскМоскваБрянская областьДед МорозСнегурочкаСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в брянской гимназии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала