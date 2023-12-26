Омбудсмен рассказала о состоянии школьников после стрельбы в Брянске
Мухина: пострадавшие при стрельбе в гимназии Брянска идут на поправку
© СК РоссииСледственные действия на месте стрельбы в гимназии №5 в Брянске
© СК России
Следственные действия на месте стрельбы в гимназии №5 в Брянске
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дети, пострадавшие при стрельбе в гимназии №5 Брянска и находящиеся в местной больнице, идут на поправку и скоро будут выписаны, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина в своем Telegram-канале.
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"Снова навестила наших ребят в областной детской больнице. Радует, что дети идут на поправку, совсем скоро их выпишут", – написала омбудсмен.
Она поздравила ребят с наступающими праздниками вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой и с добрыми пожеланиями вручила им подарки к Новому году.
"Остаюсь на связи с родителями и детьми. Радостно, что одного парнишку уже привезли из Москвы домой. Надеемся, что и другому разрешат встретить Новый год в кругу близких и друзей. У ребят много планов на будущее – пусть все исполнится!" – добавила Мухина.
Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Двое пострадавших подростков были эвакуированы в Москву и получают необходимое лечение в Российской детской клинической больнице.
Изначально по делу были арестованы директор "ЧОО Агентство Эскалибур", сотрудница предприятия, в тот день работавшая на посту охраны, и отец девочки, которому вменили небрежное хранение огнестрельного оружия и доведение несовершеннолетнего до самоубийства - по версии следствия, он систематически унижал свою дочь. Заместитель директора гимназии была отправлена под домашний арест. Однако Брянский облсуд, рассматривая жалобы фигурантов, всем им смягчил меру пресечения.