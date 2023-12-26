https://ria.ru/20231226/briks-1918131155.html

Лавров рассказал, сколько стран стремятся сблизиться с БРИКС

Лавров рассказал, сколько стран стремятся сблизиться с БРИКС - РИА Новости, 26.12.2023

Лавров рассказал, сколько стран стремятся сблизиться с БРИКС

Около трех десятков стран стремятся сблизиться с БРИКС и установить с объединением партнерские связи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:13

2023-12-26T12:13

2023-12-26T12:36

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Около трех десятков стран стремятся сблизиться с БРИКС и установить с объединением партнерские связи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Закономерно, что в условиях, когда БРИКС работает на подлинно демократических началах, взаимоуважительных началах, с ним стремятся сблизиться очень многие. Помимо тех стран, кто уже пополнил ряды членов нашего объединения, на сегодня установить связи, партнерские связи с БРИКС хотят около трех десятков государств", - сказал министр на заседании комиссии генерального совета "Единой России" по международному сотрудничеству.Он добавил, что Россия продолжит работать над тем, чтобы БРИКС упрочивал позиции как одной из опор многополярного мира.Министр коснулся председательства России в БРИКС в 2024 году, заявив, что Москва рассчитывает выйти на "солидный набор решений", которые будут приняты на высшем уровне в ходе саммита объединения в Казани в октябре 2024 года.По его словам, в ходе российской вахты в БРИКС десятки городов России предоставят площадки для проведения более чем двухсот мероприятий по политической, экономической и общественной тематикам."Кульминацией станет саммит БРИКС в Казани в октябре следующего года. Совместно с партнерами рассчитываем выйти на солидный набор решений для принятия на высшем уровне по основным направлениям сотрудничества. Разумеется, на полях саммита БРИКС и в рамках подготовки к нему будут контакты с нашими партнерами, включая формат на высшем уровне, включая БРИКС+ и "аутрич", - сказал Лавров.Он добавил, что в этих форматах примут участие руководители развивающихся стран.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.Однако присоединение Аргентины к работе группы под вопросом: будучи кандидатом в президенты, ныне избранный лидер Аргентины Хавьер Милей не раз высказывался против этого. После его победы на выборах будущая глава МИД Диана Мондино сообщила РИА Новости, что страна не вступит в объединение с 1 января.

https://ria.ru/20231224/tsar-1917729729.html

https://ria.ru/20231224/lavrov-1917806024.html

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брикс, в мире, сергей лавров, россия