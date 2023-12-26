Рейтинг@Mail.ru
Шоу "Большая разница" вернется в эфир Первого канала 1 января - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:46 26.12.2023 (обновлено: 10:57 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/bolshaya_raznitsa-1918107356.html
Шоу "Большая разница" вернется в эфир Первого канала 1 января
Шоу "Большая разница" вернется в эфир Первого канала 1 января - РИА Новости, 26.12.2023
Шоу "Большая разница" вернется в эфир Первого канала 1 января
Театр пародий "Большая разница" вернется в эфир "Первого канала" в новом году, 1 января, в нем зрители увидят скетчи по мотивам фильмов "Чебурашка", "Холоп",... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:46
2023-12-26T10:57
шоубиз
общество
первый канал (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918109379_45:0:1444:787_1920x0_80_0_0_b4ba2a0856c6f36fb2b6e59305492302.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Театр пародий "Большая разница" вернется в эфир "Первого канала" в новом году, 1 января, в нем зрители увидят скетчи по мотивам фильмов "Чебурашка", "Холоп", "Служебный роман" и "Барби", сообщили в пресс-службе телеканала. "Новогодние каникулы Первый канал начинает с чуда - после многолетнего перерыва в эфир возвращается театр пародий "Большая разница". Шоу, которое стартовало 1 января 2008 года и сразу стало всенародным хитом, 1 января 2024 года вновь на экране", - отметили в пресс-службе. В новогодней "Большой разнице" будут скетчи-пародии на ленты "Место встречи изменить нельзя", "Чебурашка", "Вызов", "Холоп", сериал "Полицейский с Рублевки", фильмы "Служебный роман" и "Барби", известных актеров и телеведущих. Ведущими новогоднего выпуска станут Нонна Гришаева и Сергей Бурунов. Образы в пародийных скетчах создали Александр Олешко, Игорь Кистол, Светлана Галка, Владимир Кисаров, Мария Сластненкова и другие актеры, а также присоединившиеся к ним звезды российского кино Сергей Безруков, Олег Комаров, Роман Попов и Максим Лагашкин, дополнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231225/veduschie-1917895080.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918109379_265:0:1314:787_1920x0_80_0_0_49db430ae6e5af7bad44e01911726a6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, первый канал (телеканал)
Шоубиз, Общество, Первый канал (телеканал)
Шоу "Большая разница" вернется в эфир Первого канала 1 января

Обновленное шоу пародий "Большая разница" выйдет в эфир Первого канала 1 января

© Большая разницаСергей Бурунов в шоу "Большая разница"
Сергей Бурунов в шоу Большая разница
© Большая разница
Сергей Бурунов в шоу "Большая разница". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Театр пародий "Большая разница" вернется в эфир "Первого канала" в новом году, 1 января, в нем зрители увидят скетчи по мотивам фильмов "Чебурашка", "Холоп", "Служебный роман" и "Барби", сообщили в пресс-службе телеканала.
«
"Новогодние каникулы Первый канал начинает с чуда - после многолетнего перерыва в эфир возвращается театр пародий "Большая разница". Шоу, которое стартовало 1 января 2008 года и сразу стало всенародным хитом, 1 января 2024 года вновь на экране", - отметили в пресс-службе.
В новогодней "Большой разнице" будут скетчи-пародии на ленты "Место встречи изменить нельзя", "Чебурашка", "Вызов", "Холоп", сериал "Полицейский с Рублевки", фильмы "Служебный роман" и "Барби", известных актеров и телеведущих.
Ведущими новогоднего выпуска станут Нонна Гришаева и Сергей Бурунов. Образы в пародийных скетчах создали Александр Олешко, Игорь Кистол, Светлана Галка, Владимир Кисаров, Мария Сластненкова и другие актеры, а также присоединившиеся к ним звезды российского кино Сергей Безруков, Олег Комаров, Роман Попов и Максим Лагашкин, дополнили в пресс-службе.
Ведущие Новогодней ночи на Первом канале - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Стали известны все ведущие новогодней ночи на Первом канале
25 декабря, 20:21
 
ШоубизОбществоПервый канал (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала