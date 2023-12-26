Шоу "Большая разница" вернется в эфир Первого канала 1 января
Обновленное шоу пародий "Большая разница" выйдет в эфир Первого канала 1 января
© Большая разницаСергей Бурунов в шоу "Большая разница"
© Большая разница
Сергей Бурунов в шоу "Большая разница". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Театр пародий "Большая разница" вернется в эфир "Первого канала" в новом году, 1 января, в нем зрители увидят скетчи по мотивам фильмов "Чебурашка", "Холоп", "Служебный роман" и "Барби", сообщили в пресс-службе телеканала.
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"Новогодние каникулы Первый канал начинает с чуда - после многолетнего перерыва в эфир возвращается театр пародий "Большая разница". Шоу, которое стартовало 1 января 2008 года и сразу стало всенародным хитом, 1 января 2024 года вновь на экране", - отметили в пресс-службе.
В новогодней "Большой разнице" будут скетчи-пародии на ленты "Место встречи изменить нельзя", "Чебурашка", "Вызов", "Холоп", сериал "Полицейский с Рублевки", фильмы "Служебный роман" и "Барби", известных актеров и телеведущих.
Ведущими новогоднего выпуска станут Нонна Гришаева и Сергей Бурунов. Образы в пародийных скетчах создали Александр Олешко, Игорь Кистол, Светлана Галка, Владимир Кисаров, Мария Сластненкова и другие актеры, а также присоединившиеся к ним звезды российского кино Сергей Безруков, Олег Комаров, Роман Попов и Максим Лагашкин, дополнили в пресс-службе.