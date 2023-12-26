https://ria.ru/20231226/bolshaya_raznitsa-1918107356.html

Шоу "Большая разница" вернется в эфир Первого канала 1 января

Шоу "Большая разница" вернется в эфир Первого канала 1 января - РИА Новости, 26.12.2023

Шоу "Большая разница" вернется в эфир Первого канала 1 января

Театр пародий "Большая разница" вернется в эфир "Первого канала" в новом году, 1 января, в нем зрители увидят скетчи по мотивам фильмов "Чебурашка", "Холоп",... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:46

2023-12-26T10:46

2023-12-26T10:57

шоубиз

общество

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Театр пародий "Большая разница" вернется в эфир "Первого канала" в новом году, 1 января, в нем зрители увидят скетчи по мотивам фильмов "Чебурашка", "Холоп", "Служебный роман" и "Барби", сообщили в пресс-службе телеканала. "Новогодние каникулы Первый канал начинает с чуда - после многолетнего перерыва в эфир возвращается театр пародий "Большая разница". Шоу, которое стартовало 1 января 2008 года и сразу стало всенародным хитом, 1 января 2024 года вновь на экране", - отметили в пресс-службе. В новогодней "Большой разнице" будут скетчи-пародии на ленты "Место встречи изменить нельзя", "Чебурашка", "Вызов", "Холоп", сериал "Полицейский с Рублевки", фильмы "Служебный роман" и "Барби", известных актеров и телеведущих. Ведущими новогоднего выпуска станут Нонна Гришаева и Сергей Бурунов. Образы в пародийных скетчах создали Александр Олешко, Игорь Кистол, Светлана Галка, Владимир Кисаров, Мария Сластненкова и другие актеры, а также присоединившиеся к ним звезды российского кино Сергей Безруков, Олег Комаров, Роман Попов и Максим Лагашкин, дополнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231225/veduschie-1917895080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, первый канал (телеканал)