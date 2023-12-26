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Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты

Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты - РИА Новости, 26.12.2023

Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты

Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России, передает корреспондент... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:27

2023-12-26T14:27

2023-12-26T14:35

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье съезд "Российской партии свободы и справедливости" выдвинул Богданова кандидатом на выборы президента РФ. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

россия

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политика, россия