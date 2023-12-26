https://ria.ru/20231226/bogdanov-1918188850.html
Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты
Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты - РИА Новости, 26.12.2023
Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты
Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России, передает корреспондент... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:27
2023-12-26T14:27
2023-12-26T14:35
выборы президента россии — 2024
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918192989_0:71:2889:1696_1920x0_80_0_0_18ffcf7834513246bff9d9d67c932ab9.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье съезд "Российской партии свободы и справедливости" выдвинул Богданова кандидатом на выборы президента РФ. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918192989_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_831adf1b04e39cd98838123e0f34b9b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты
Основатель РПСС Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты