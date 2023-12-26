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Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты - РИА Новости, 26.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
14:27 26.12.2023 (обновлено: 14:35 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/bogdanov-1918188850.html
Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты
Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты - РИА Новости, 26.12.2023
Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты
Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России, передает корреспондент... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:27
2023-12-26T14:35
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье съезд "Российской партии свободы и справедливости" выдвинул Богданова кандидатом на выборы президента РФ. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты

Основатель РПСС Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКандидат от партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов подает документы в ЦИК в качестве кандидата на пост президента РФ. 26 декабря 2023
Кандидат от партии Российская партия свободы и справедливости Андрей Богданов подает документы в ЦИК в качестве кандидата на пост президента РФ. 26 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Кандидат от партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов подает документы в ЦИК в качестве кандидата на пост президента РФ. 26 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье съезд "Российской партии свободы и справедливости" выдвинул Богданова кандидатом на выборы президента РФ.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря, 14:42
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