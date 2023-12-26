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Российские войска в 2023 году получили более 20 миллионов боеприпасов - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 26.12.2023 (обновлено: 19:29 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/boepripasy-1918309612.html
Российские войска в 2023 году получили более 20 миллионов боеприпасов
Российские войска в 2023 году получили более 20 миллионов боеприпасов - РИА Новости, 26.12.2023
Российские войска в 2023 году получили более 20 миллионов боеприпасов
Вооруженные силы РФ получили в 2023 году более 20 миллионов боеприпасов, говорится в материалах Минобороны РФ об итогах деятельности за текущий год, которые... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T19:23
2023-12-26T19:29
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Вооруженные силы РФ получили в 2023 году более 20 миллионов боеприпасов, говорится в материалах Минобороны РФ об итогах деятельности за текущий год, которые имеются в распоряжении РИА Новости.Кроме того, отмечается в материалах, в войска были поставлены 250 самолетов и вертолетов, 57 надводных кораблей, 617 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки.Для средств ПВО в этом году было поставлено свыше 7 тысяч 200 зенитных управляемых ракет.
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российские войска в 2023 году получили более 20 миллионов боеприпасов

МО: российские войска в 2023 году получили более 20 миллионов боеприпасов

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Вооруженные силы РФ получили в 2023 году более 20 миллионов боеприпасов, говорится в материалах Минобороны РФ об итогах деятельности за текущий год, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, отмечается в материалах, в войска были поставлены 250 самолетов и вертолетов, 57 надводных кораблей, 617 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки.
Для средств ПВО в этом году было поставлено свыше 7 тысяч 200 зенитных управляемых ракет.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:14
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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