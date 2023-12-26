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Российские войска в 2023 году получили более 20 миллионов боеприпасов

Российские войска в 2023 году получили более 20 миллионов боеприпасов - РИА Новости, 26.12.2023

Российские войска в 2023 году получили более 20 миллионов боеприпасов

Вооруженные силы РФ получили в 2023 году более 20 миллионов боеприпасов, говорится в материалах Минобороны РФ об итогах деятельности за текущий год, которые... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T19:23

2023-12-26T19:23

2023-12-26T19:29

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Вооруженные силы РФ получили в 2023 году более 20 миллионов боеприпасов, говорится в материалах Минобороны РФ об итогах деятельности за текущий год, которые имеются в распоряжении РИА Новости.Кроме того, отмечается в материалах, в войска были поставлены 250 самолетов и вертолетов, 57 надводных кораблей, 617 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки.Для средств ПВО в этом году было поставлено свыше 7 тысяч 200 зенитных управляемых ракет.

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2023

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