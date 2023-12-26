https://ria.ru/20231226/blokada-1918222075.html
Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной
Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной - РИА Новости, 26.12.2023
Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной
Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной в пункте пропуска Дорохуск, время ожидания выросло до месяца, сообщает Налоговая таможенно-налоговая... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:58
2023-12-26T15:58
2023-12-26T15:58
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ВАРШАВА, 26 дек - РИА Новости. Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной в пункте пропуска Дорохуск, время ожидания выросло до месяца, сообщает Налоговая таможенно-налоговая служба Люблина. "Исходя из текущих темпов пропуска грузового транспорта, расчетное время ожидания составляет более месяца", - говорится в сообщении. Таможенно-налоговая служба пояснила, что если ранее протестующие пропускали в сторону Украины один автомобиль в час, а потом три машины в час, то теперь они пропускают один грузовик в три часа. По свидетельствам очевидцев, очередь перед пунктом пропуска уже достигла 40 километров и начинается около населенного пункта Марынин района Седлище. Руководитель акции протеста в Дорохуске Эдита Ожигала пояснила, что ужесточение протеста связано с тем, что предыдущие действия перевозчиков не принесли никакого результата. "Протест продолжается уже восьмую неделю; мы должны как-то изменить тактику. В течение семи недель наши уступки украинской стороне не принесли результатов, поэтому сейчас мы ужесточаем протест", - сказала она. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231219/ekonomika-1916746574.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, польша
Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной
Польские перевозчики ужесточили блокаду границы в пункте пропуска Дорохуск
ВАРШАВА, 26 дек - РИА Новости. Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной в пункте пропуска Дорохуск, время ожидания выросло до месяца, сообщает Налоговая таможенно-налоговая служба Люблина.
"Исходя из текущих темпов пропуска грузового транспорта, расчетное время ожидания составляет более месяца", - говорится в сообщении.
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Таможенно-налоговая служба пояснила, что если ранее протестующие пропускали в сторону Украины один автомобиль в час, а потом три машины в час, то теперь они пропускают один грузовик в три часа.
По свидетельствам очевидцев, очередь перед пунктом пропуска уже достигла 40 километров и начинается около населенного пункта Марынин района Седлище.
Руководитель акции протеста в Дорохуске Эдита Ожигала пояснила, что ужесточение протеста связано с тем, что предыдущие действия перевозчиков не принесли никакого результата. "Протест продолжается уже восьмую неделю; мы должны как-то изменить тактику. В течение семи недель наши уступки украинской стороне не принесли результатов, поэтому сейчас мы ужесточаем протест", - сказала она.
В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши
объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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