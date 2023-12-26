https://ria.ru/20231226/bayden-1918155009.html
RT выпустил ролик с "русским" Байденом
RT выпустил ролик с "русским" Байденом - РИА Новости, 26.12.2023
RT выпустил ролик с "русским" Байденом
Телеканал Russia Today выпустил шуточный новогодний ролик о "подготовке к вмешательству" в президентские выборы в США. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:18
2023-12-26T13:18
2023-12-26T13:50
сша
маргарита симоньян
"вмешательство" рф в выборы в сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918153013_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f8d1bae432135feeec94360c32f48c6.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Телеканал Russia Today выпустил шуточный новогодний ролик о "подготовке к вмешательству" в президентские выборы в США.По сюжету ролика главный редактор RT Маргарита Симоньян в рамках проекта "Дед на поводке" тайно чипирует главу Белого дома под видом вакцинации."Докладываю: проект по вмешательству в новые выборы в США выходит на финальную стадию. Чипирование объекта провели успешно. Операция прошла под личным контролем, все прекрасно функционирует — еще на базе советских разработок. В команде только лучшие специалисты", — докладывает она в ролике.Далее чипированный Байден под управлением сотрудников новостного агентства машет рукой и падает на трапе самолета. Затем ему устанавливают русификатор, и он, сидя за столом в Белом доме, начинает петь песню российского певца SHAMAN "Я русский".
https://ria.ru/20230115/zelenskiy-1845046523.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918153013_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_88fbd8182dc4b82d6518aed18a6d6890.jpg
Проект "Дед на поводке"
Проект "Дед на поводке"
2023-12-26T13:18
true
PT2M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, маргарита симоньян, "вмешательство" рф в выборы в сша
США, Маргарита Симоньян, "вмешательство" РФ в выборы в США
RT выпустил ролик с "русским" Байденом
"Чипированный" Байден спел песню "Я русский" в ролике RT
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Телеканал Russia Today
выпустил шуточный новогодний ролик о "подготовке к вмешательству" в президентские выборы в США.
По сюжету ролика главный редактор RT Маргарита Симоньян в рамках проекта "Дед на поводке" тайно чипирует главу Белого дома под видом вакцинации.
"Докладываю: проект по вмешательству в новые выборы в США выходит на финальную стадию. Чипирование объекта провели успешно. Операция прошла под личным контролем, все прекрасно функционирует — еще на базе советских разработок. В команде только лучшие специалисты", — докладывает она в ролике.
Далее чипированный Байден под управлением сотрудников новостного агентства машет рукой и падает на трапе самолета. Затем ему устанавливают русификатор, и он, сидя за столом в Белом доме, начинает петь песню российского певца SHAMAN "Я русский".
Зарубин снял на видео реакцию Зеленского на слова Путина о мире в 2019 году