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RT выпустил ролик с "русским" Байденом - РИА Новости, 26.12.2023
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13:18 26.12.2023 (обновлено: 13:50 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/bayden-1918155009.html
RT выпустил ролик с "русским" Байденом
RT выпустил ролик с "русским" Байденом - РИА Новости, 26.12.2023
RT выпустил ролик с "русским" Байденом
Телеканал Russia Today выпустил шуточный новогодний ролик о "подготовке к вмешательству" в президентские выборы в США. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:18
2023-12-26T13:50
сша
маргарита симоньян
"вмешательство" рф в выборы в сша
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Телеканал Russia Today выпустил шуточный новогодний ролик о "подготовке к вмешательству" в президентские выборы в США.По сюжету ролика главный редактор RT Маргарита Симоньян в рамках проекта "Дед на поводке" тайно чипирует главу Белого дома под видом вакцинации."Докладываю: проект по вмешательству в новые выборы в США выходит на финальную стадию. Чипирование объекта провели успешно. Операция прошла под личным контролем, все прекрасно функционирует — еще на базе советских разработок. В команде только лучшие специалисты", — докладывает она в ролике.Далее чипированный Байден под управлением сотрудников новостного агентства машет рукой и падает на трапе самолета. Затем ему устанавливают русификатор, и он, сидя за столом в Белом доме, начинает петь песню российского певца SHAMAN "Я русский".
https://ria.ru/20230115/zelenskiy-1845046523.html
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РИА Новости
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сша, маргарита симоньян, "вмешательство" рф в выборы в сша
США, Маргарита Симоньян, "вмешательство" РФ в выборы в США
RT выпустил ролик с "русским" Байденом

"Чипированный" Байден спел песню "Я русский" в ролике RT

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Телеканал Russia Today выпустил шуточный новогодний ролик о "подготовке к вмешательству" в президентские выборы в США.
По сюжету ролика главный редактор RT Маргарита Симоньян в рамках проекта "Дед на поводке" тайно чипирует главу Белого дома под видом вакцинации.
"Докладываю: проект по вмешательству в новые выборы в США выходит на финальную стадию. Чипирование объекта провели успешно. Операция прошла под личным контролем, все прекрасно функционирует — еще на базе советских разработок. В команде только лучшие специалисты", — докладывает она в ролике.
Далее чипированный Байден под управлением сотрудников новостного агентства машет рукой и падает на трапе самолета. Затем ему устанавливают русификатор, и он, сидя за столом в Белом доме, начинает петь песню российского певца SHAMAN "Я русский".
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