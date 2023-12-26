https://ria.ru/20231226/bayden-1918155009.html

RT выпустил ролик с "русским" Байденом

RT выпустил ролик с "русским" Байденом - РИА Новости, 26.12.2023

RT выпустил ролик с "русским" Байденом

Телеканал Russia Today выпустил шуточный новогодний ролик о "подготовке к вмешательству" в президентские выборы в США. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:18

2023-12-26T13:18

2023-12-26T13:50

сша

маргарита симоньян

"вмешательство" рф в выборы в сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918153013_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f8d1bae432135feeec94360c32f48c6.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Телеканал Russia Today выпустил шуточный новогодний ролик о "подготовке к вмешательству" в президентские выборы в США.По сюжету ролика главный редактор RT Маргарита Симоньян в рамках проекта "Дед на поводке" тайно чипирует главу Белого дома под видом вакцинации."Докладываю: проект по вмешательству в новые выборы в США выходит на финальную стадию. Чипирование объекта провели успешно. Операция прошла под личным контролем, все прекрасно функционирует — еще на базе советских разработок. В команде только лучшие специалисты", — докладывает она в ролике.Далее чипированный Байден под управлением сотрудников новостного агентства машет рукой и падает на трапе самолета. Затем ему устанавливают русификатор, и он, сидя за столом в Белом доме, начинает петь песню российского певца SHAMAN "Я русский".

https://ria.ru/20230115/zelenskiy-1845046523.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, маргарита симоньян, "вмешательство" рф в выборы в сша