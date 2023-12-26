https://ria.ru/20231226/baku-1918171697.html

Баку объявил двух французских дипломатов персонами нон грата

Баку объявил двух французских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 26.12.2023

Баку объявил двух французских дипломатов персонами нон грата

Двое сотрудников посольства Франции в Баку объявлены persona non grata, им предложено покинуть Азербайджан в течение 48 часов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:54

2023-12-26T13:54

2023-12-26T14:03

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БАКУ, 26 дек - РИА Новости. Двое сотрудников посольства Франции в Баку объявлены persona non grata, им предложено покинуть Азербайджан в течение 48 часов, сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства."Двадцать шестого декабря посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в министерство иностранных дел Азербайджана. Посол была проинформирована о том, что правительство Азербайджана выразило серьезный протест деятельности, противоречащей Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях", и не соответствующей их дипломатическим статусам, и объявило двух сотрудников посольства Франции "персонами нон-грата". Было потребовано, чтобы эти лица в течение 48 часов покинули пределы Азербайджана. Соответствующая нота МИД Азербайджана была вручена послу Франции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231225/vstrecha-1918005507.html

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