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Баку объявил двух французских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 26.12.2023
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13:54 26.12.2023 (обновлено: 14:03 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/baku-1918171697.html
Баку объявил двух французских дипломатов персонами нон грата
Баку объявил двух французских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 26.12.2023
Баку объявил двух французских дипломатов персонами нон грата
Двое сотрудников посольства Франции в Баку объявлены persona non grata, им предложено покинуть Азербайджан в течение 48 часов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:54
2023-12-26T14:03
в мире
баку
франция
азербайджан
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БАКУ, 26 дек - РИА Новости. Двое сотрудников посольства Франции в Баку объявлены persona non grata, им предложено покинуть Азербайджан в течение 48 часов, сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства."Двадцать шестого декабря посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в министерство иностранных дел Азербайджана. Посол была проинформирована о том, что правительство Азербайджана выразило серьезный протест деятельности, противоречащей Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях", и не соответствующей их дипломатическим статусам, и объявило двух сотрудников посольства Франции "персонами нон-грата". Было потребовано, чтобы эти лица в течение 48 часов покинули пределы Азербайджана. Соответствующая нота МИД Азербайджана была вручена послу Франции", - говорится в сообщении.
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в мире, баку, франция, азербайджан
В мире, Баку, Франция, Азербайджан
Баку объявил двух французских дипломатов персонами нон грата

МИД Азербайджана: два сотрудника посольства в Баку объявлены персонами нон грата

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на город со смотровой площадки в Баку
Вид на город со смотровой площадки в Баку - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на город со смотровой площадки в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 26 дек - РИА Новости. Двое сотрудников посольства Франции в Баку объявлены persona non grata, им предложено покинуть Азербайджан в течение 48 часов, сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«
"Двадцать шестого декабря посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в министерство иностранных дел Азербайджана. Посол была проинформирована о том, что правительство Азербайджана выразило серьезный протест деятельности, противоречащей Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях", и не соответствующей их дипломатическим статусам, и объявило двух сотрудников посольства Франции "персонами нон-грата". Было потребовано, чтобы эти лица в течение 48 часов покинули пределы Азербайджана. Соответствующая нота МИД Азербайджана была вручена послу Франции", - говорится в сообщении.
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