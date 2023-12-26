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Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты

Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты - РИА Новости, 26.12.2023

Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты

Председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты России, передает корреспондент РИА РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T19:44

2023-12-26T19:44

2023-12-26T20:29

выборы президента россии — 2024

россия

сергей бабурин

политика

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты России, передает корреспондент РИА Новости.В субботу съезд "Российского общенародного союза" выдвинул Бабурина кандидатом на выборы президента РФ.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.Во вторник утром заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев сообщал РИА Новости, что уже 33 человека заявили о намерении участвовать в выборах президента.

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россия, сергей бабурин, политика