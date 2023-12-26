Рейтинг@Mail.ru
Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:44 26.12.2023 (обновлено: 20:29 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/baburin-1918312495.html
Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты
Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты - РИА Новости, 26.12.2023
Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты
Председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты России, передает корреспондент РИА РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T19:44
2023-12-26T20:29
выборы президента россии — 2024
россия
сергей бабурин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151678/21/1516782101_0:0:2869:1615_1920x0_80_0_0_66c3f786dbbd39b869d62c9575b3b0b0.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты России, передает корреспондент РИА Новости.В субботу съезд "Российского общенародного союза" выдвинул Бабурина кандидатом на выборы президента РФ.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.Во вторник утром заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев сообщал РИА Новости, что уже 33 человека заявили о намерении участвовать в выборах президента.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151678/21/1516782101_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_86c69786f64acfd9dbf70df5dc4fa0f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей бабурин, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Сергей Бабурин, Политика
Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты

Лидер РОС Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Бабурин
Сергей Бабурин - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Сергей Бабурин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты России, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу съезд "Российского общенародного союза" выдвинул Бабурина кандидатом на выборы президента РФ.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Во вторник утром заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев сообщал РИА Новости, что уже 33 человека заявили о намерении участвовать в выборах президента.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря, 14:42
Инфографика
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024РоссияСергей БабуринПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала