https://ria.ru/20231226/avstraliya-1918129282.html

Австралию накрыл сильный шторм, один человек погиб

Австралию накрыл сильный шторм, один человек погиб - РИА Новости, 26.12.2023

Австралию накрыл сильный шторм, один человек погиб

Один человек погиб и более 100 тысяч домов остались без электричества в понедельник в результате шторма в австралийском штате Квинсленд, сообщает телеканал... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:10

2023-12-26T12:10

2023-12-26T12:10

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Один человек погиб и более 100 тысяч домов остались без электричества в понедельник в результате шторма в австралийском штате Квинсленд, сообщает телеканал 9News. "В настоящее время около 123 тысяч домов остаются без электричества после того, как ветер повалил деревья... Одна женщина умерла от того, как на нее упало дерево", - говорится в сообщении телеканала. Сообщается, что премьер Квинсленда Стивен Майлз назвал "беспрецедентным" обрушившийся на территорию штата шторм, в результате которого сотни домов на юго-востоке региона были серьезно повреждены. "Впервые мы видим настолько сильный шторм, который сносит бетонные электрические столбы", - заявил Майлз. Местные власти отмечают, что на восстановление электроснабжения и разбор повреждений уйдут дни. Бюро метеорологии, в свою очередь, заявило, что угроза грозовых ливней на юго-востоке штата миновала, однако несильные дожди все еще идут. На прошлой неделе на север Австралии обрушился тропический циклон "Джаспер", который привел к выпадению рекордных за более чем полвека осадков и наводнениям. В отдельных районах выпало более 800 миллиметров осадков за сутки, что превышает годовую норму в этой стране и является максимумом за последние 65 лет. Были эвакуированы около 300 человек, погибших нет.

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в мире, австралия, квинсленд