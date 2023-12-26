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В Чувашии грузовик насмерть сбил десятилетнюю девочку
В Чувашии грузовик насмерть сбил десятилетнюю девочку - РИА Новости, 26.12.2023
В Чувашии грузовик насмерть сбил десятилетнюю девочку
Десятилетняя девочка погибла под колесами грузовика в чувашском поселке Урмары, сообщает МВД республики. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:30
2023-12-26T18:30
2023-12-26T18:34
происшествия
камаз (завод)
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Десятилетняя девочка погибла под колесами грузовика в чувашском поселке Урмары, сообщает МВД республики. Трагедия произошла во вторник около 15 часов на улице Заводской. "Под колесами "КамАЗа", отъезжавшего от расположенного неподалеку предприятия, оказалась 10-летняя девочка. От полученных травм четвероклассница скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что 53-летний водитель грузового транспортного средства, принадлежащего частному лицу, по данным освидетельствования, был трезв. Однако при проверке выявлено отсутствие страхового свидетельства и ряд других нарушений.
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происшествия, камаз (завод), авто
Происшествия, КамАЗ (завод), Авто
В Чувашии грузовик насмерть сбил десятилетнюю девочку
В чувашском поселке Урмары КамАЗ насмерть сбил десятилетнюю девочку
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости.
Десятилетняя девочка погибла под колесами грузовика в чувашском поселке Урмары, сообщает МВД
республики.
Трагедия произошла во вторник около 15 часов на улице Заводской.
"Под колесами "КамАЗа", отъезжавшего от расположенного неподалеку предприятия, оказалась 10-летняя девочка. От полученных травм четвероклассница скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 53-летний водитель грузового транспортного средства, принадлежащего частному лицу, по данным освидетельствования, был трезв. Однако при проверке выявлено отсутствие страхового свидетельства и ряд других нарушений.
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