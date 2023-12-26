https://ria.ru/20231226/avariya-1918279701.html

В Чувашии грузовик насмерть сбил десятилетнюю девочку

В Чувашии грузовик насмерть сбил десятилетнюю девочку - РИА Новости, 26.12.2023

В Чувашии грузовик насмерть сбил десятилетнюю девочку

Десятилетняя девочка погибла под колесами грузовика в чувашском поселке Урмары, сообщает МВД республики. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T18:30

2023-12-26T18:30

2023-12-26T18:34

происшествия

камаз (завод)

авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Десятилетняя девочка погибла под колесами грузовика в чувашском поселке Урмары, сообщает МВД республики. Трагедия произошла во вторник около 15 часов на улице Заводской. "Под колесами "КамАЗа", отъезжавшего от расположенного неподалеку предприятия, оказалась 10-летняя девочка. От полученных травм четвероклассница скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что 53-летний водитель грузового транспортного средства, принадлежащего частному лицу, по данным освидетельствования, был трезв. Однако при проверке выявлено отсутствие страхового свидетельства и ряд других нарушений.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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происшествия, камаз (завод), авто