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В Чувашии грузовик насмерть сбил десятилетнюю девочку - РИА Новости, 26.12.2023
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18:30 26.12.2023 (обновлено: 18:34 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/avariya-1918279701.html
В Чувашии грузовик насмерть сбил десятилетнюю девочку
В Чувашии грузовик насмерть сбил десятилетнюю девочку - РИА Новости, 26.12.2023
В Чувашии грузовик насмерть сбил десятилетнюю девочку
Десятилетняя девочка погибла под колесами грузовика в чувашском поселке Урмары, сообщает МВД республики. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:30
2023-12-26T18:34
происшествия
камаз (завод)
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Десятилетняя девочка погибла под колесами грузовика в чувашском поселке Урмары, сообщает МВД республики. Трагедия произошла во вторник около 15 часов на улице Заводской. "Под колесами "КамАЗа", отъезжавшего от расположенного неподалеку предприятия, оказалась 10-летняя девочка. От полученных травм четвероклассница скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что 53-летний водитель грузового транспортного средства, принадлежащего частному лицу, по данным освидетельствования, был трезв. Однако при проверке выявлено отсутствие страхового свидетельства и ряд других нарушений.
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происшествия, камаз (завод), авто
Происшествия, КамАЗ (завод), Авто
В Чувашии грузовик насмерть сбил десятилетнюю девочку

В чувашском поселке Урмары КамАЗ насмерть сбил десятилетнюю девочку

© Фото : МВД по Чувашской РеспубликеГрузовик КамАЗ, сбивший десятилетнюю девочку в чувашском поселке Урмары
Грузовик КамАЗ, сбивший десятилетнюю девочку в чувашском поселке Урмары - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : МВД по Чувашской Республике
Грузовик КамАЗ, сбивший десятилетнюю девочку в чувашском поселке Урмары
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Десятилетняя девочка погибла под колесами грузовика в чувашском поселке Урмары, сообщает МВД республики.
Трагедия произошла во вторник около 15 часов на улице Заводской.
"Под колесами "КамАЗа", отъезжавшего от расположенного неподалеку предприятия, оказалась 10-летняя девочка. От полученных травм четвероклассница скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 53-летний водитель грузового транспортного средства, принадлежащего частному лицу, по данным освидетельствования, был трезв. Однако при проверке выявлено отсутствие страхового свидетельства и ряд других нарушений.
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