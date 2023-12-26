https://ria.ru/20231226/arkhangelsk-1918176054.html

В Архангельске крановщик вызвал скорую на высоту 46 метров

В Архангельске крановщик вызвал скорую на высоту 46 метров - РИА Новости, 26.12.2023

В Архангельске крановщик вызвал скорую на высоту 46 метров

Спасателям в Архангельске пришлось прийти на помощь медикам скорой помощи, которых вызвал машинист башенного крана, не сумевший спуститься с высоты 46 метров,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:08

2023-12-26T14:08

2023-12-26T14:08

происшествия

архангельск

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МУРМАНСК, 26 дек – РИА Новости. Спасателям в Архангельске пришлось прийти на помощь медикам скорой помощи, которых вызвал машинист башенного крана, не сумевший спуститься с высоты 46 метров, сообщили в службе спасения им. И.А. Поливаного. Бригаду спасателей вызвали на стройплощадку на улице Урицкого, 4 в понедельник, хотя публично об этом сообщается на следующий день. "Машинист башенного крана почувствовал ухудшение самочувствия и вызвал себе бригаду скорой помощи. Добраться до пострадавшего медикам не представлялось возможным, так как тот находился на высоте 46 метров и самостоятельно не мог спуститься вниз", - говорится в релизе. Спасатель и дежурный медик из состава поисково-спасательной группы поднялись в кабину крана. Фельдшер осмотрел мужчину, после чего спасатели спустили пострадавшего на землю, где передали бригаде скорой помощи.

https://ria.ru/20231125/kran-1911827228.html

архангельск

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происшествия, архангельск