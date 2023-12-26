https://ria.ru/20231226/arkhangelsk-1918176054.html
В Архангельске крановщик вызвал скорую на высоту 46 метров
В Архангельске крановщик вызвал скорую на высоту 46 метров - РИА Новости, 26.12.2023
В Архангельске крановщик вызвал скорую на высоту 46 метров
Спасателям в Архангельске пришлось прийти на помощь медикам скорой помощи, которых вызвал машинист башенного крана, не сумевший спуститься с высоты 46 метров,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:08
2023-12-26T14:08
2023-12-26T14:08
происшествия
архангельск
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МУРМАНСК, 26 дек – РИА Новости. Спасателям в Архангельске пришлось прийти на помощь медикам скорой помощи, которых вызвал машинист башенного крана, не сумевший спуститься с высоты 46 метров, сообщили в службе спасения им. И.А. Поливаного. Бригаду спасателей вызвали на стройплощадку на улице Урицкого, 4 в понедельник, хотя публично об этом сообщается на следующий день. "Машинист башенного крана почувствовал ухудшение самочувствия и вызвал себе бригаду скорой помощи. Добраться до пострадавшего медикам не представлялось возможным, так как тот находился на высоте 46 метров и самостоятельно не мог спуститься вниз", - говорится в релизе. Спасатель и дежурный медик из состава поисково-спасательной группы поднялись в кабину крана. Фельдшер осмотрел мужчину, после чего спасатели спустили пострадавшего на землю, где передали бригаде скорой помощи.
https://ria.ru/20231125/kran-1911827228.html
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происшествия, архангельск
Происшествия, Архангельск
В Архангельске крановщик вызвал скорую на высоту 46 метров
В Архангельске машинист башенного крана вызвал скорую на высоту 46 метров
МУРМАНСК, 26 дек – РИА Новости. Спасателям в Архангельске пришлось прийти на помощь медикам скорой помощи, которых вызвал машинист башенного крана, не сумевший спуститься с высоты 46 метров, сообщили в службе спасения им. И.А. Поливаного.
Бригаду спасателей вызвали на стройплощадку на улице Урицкого, 4 в понедельник, хотя публично об этом сообщается на следующий день.
"Машинист башенного крана почувствовал ухудшение самочувствия и вызвал себе бригаду скорой помощи. Добраться до пострадавшего медикам не представлялось возможным, так как тот находился на высоте 46 метров и самостоятельно не мог спуститься вниз", - говорится в релизе.
Спасатель и дежурный медик из состава поисково-спасательной группы поднялись в кабину крана. Фельдшер осмотрел мужчину, после чего спасатели спустили пострадавшего на землю, где передали бригаде скорой помощи.
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