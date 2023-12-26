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В Москве арестовали замначальника отдела Росгвардии за взятки - РИА Новости, 26.12.2023
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19:34 26.12.2023 (обновлено: 19:35 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/arest-1918311189.html
В Москве арестовали замначальника отдела Росгвардии за взятки
В Москве арестовали замначальника отдела Росгвардии за взятки - РИА Новости, 26.12.2023
В Москве арестовали замначальника отдела Росгвардии за взятки
Басманный суд Москвы арестовал замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии Сергея Зуева за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T19:34
2023-12-26T19:35
происшествия
москва
сергей зуев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии Сергея Зуева за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда в отношении Зуева Сергея Николаевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 февраля 2024 года", - сказали в суде. Там уточнили, что ему вменяется два эпизода получения взятки - в крупном и в особо крупном размере. Зуев занимает должность заместителя начальника отдела жилищного и бытового обеспечения Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии.
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происшествия, москва, сергей зуев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Сергей Зуев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве арестовали замначальника отдела Росгвардии за взятки

Басманный суд Москвы арестовал замначальника отдела Росгвардии Зуева за взятки

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии Сергея Зуева за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда в отношении Зуева Сергея Николаевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 февраля 2024 года", - сказали в суде.
Там уточнили, что ему вменяется два эпизода получения взятки - в крупном и в особо крупном размере. Зуев занимает должность заместителя начальника отдела жилищного и бытового обеспечения Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
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ПроисшествияМоскваСергей ЗуевФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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