https://ria.ru/20231226/arest-1918311189.html
В Москве арестовали замначальника отдела Росгвардии за взятки
В Москве арестовали замначальника отдела Росгвардии за взятки - РИА Новости, 26.12.2023
В Москве арестовали замначальника отдела Росгвардии за взятки
Басманный суд Москвы арестовал замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии Сергея Зуева за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T19:34
2023-12-26T19:34
2023-12-26T19:35
происшествия
москва
сергей зуев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_0f1b605fa41bdab96e40a2418eef8f73.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии Сергея Зуева за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда в отношении Зуева Сергея Николаевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 февраля 2024 года", - сказали в суде. Там уточнили, что ему вменяется два эпизода получения взятки - в крупном и в особо крупном размере. Зуев занимает должность заместителя начальника отдела жилищного и бытового обеспечения Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии.
https://ria.ru/20231223/arest-1917662025.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_627662d9caeb7c87267428f1f303ff3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, сергей зуев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Сергей Зуев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве арестовали замначальника отдела Росгвардии за взятки
Басманный суд Москвы арестовал замначальника отдела Росгвардии Зуева за взятки
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии Сергея Зуева за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда в отношении Зуева Сергея Николаевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 февраля 2024 года", - сказали в суде.
Там уточнили, что ему вменяется два эпизода получения взятки - в крупном и в особо крупном размере. Зуев занимает должность заместителя начальника отдела жилищного и бытового обеспечения Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии.
В Петербурге арестовали участника СВО, ранее осужденного за убийство