https://ria.ru/20231226/arest-1918311189.html

В Москве арестовали замначальника отдела Росгвардии за взятки

В Москве арестовали замначальника отдела Росгвардии за взятки - РИА Новости, 26.12.2023

В Москве арестовали замначальника отдела Росгвардии за взятки

Басманный суд Москвы арестовал замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии Сергея Зуева за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T19:34

2023-12-26T19:34

2023-12-26T19:35

происшествия

москва

сергей зуев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии Сергея Зуева за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда в отношении Зуева Сергея Николаевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 февраля 2024 года", - сказали в суде. Там уточнили, что ему вменяется два эпизода получения взятки - в крупном и в особо крупном размере. Зуев занимает должность заместителя начальника отдела жилищного и бытового обеспечения Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии.

https://ria.ru/20231223/arest-1917662025.html

москва

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происшествия, москва, сергей зуев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)