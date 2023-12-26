Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали блогера-инвестора по обвинению в мошенничестве - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/arest-1918310023.html
В Москве арестовали блогера-инвестора по обвинению в мошенничестве
В Москве арестовали блогера-инвестора по обвинению в мошенничестве - РИА Новости, 26.12.2023
В Москве арестовали блогера-инвестора по обвинению в мошенничестве
Никулинский суд Москвы по обвинению в мошенничестве арестовал NFT-художника и инвестора Сергея Галантера, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T19:26
2023-12-26T19:26
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Никулинский суд Москвы по обвинению в мошенничестве арестовал NFT-художника и инвестора Сергея Галантера, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда Галантеру Сергею Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 февраля", - сказали в суде, уточнив, что ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), санкция которой предусматривает до 10 лет колонии. В суде подробности дела разглашать не стали. По данным СМИ, блогер предлагал подписчикам вкладываться в его виртуальное искусство и в итоге задолжал инвесторам около 6 миллионов долларов. Он обещал провести виртуальную выставку и обещал инвесторам доходы от вложенных средств.
https://ria.ru/20231220/podrostok-1916953515.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_114:0:1281:875_1920x0_80_0_0_18fbb02e6526545830153b0c29e6324e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали блогера-инвестора по обвинению в мошенничестве

Никулинский суд Москвы арестовал блогера-инвестора по обвинению в мошенничестве

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Никулинский суд Москвы по обвинению в мошенничестве арестовал NFT-художника и инвестора Сергея Галантера, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением суда Галантеру Сергею Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 февраля", - сказали в суде, уточнив, что ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), санкция которой предусматривает до 10 лет колонии.
В суде подробности дела разглашать не стали. По данным СМИ, блогер предлагал подписчикам вкладываться в его виртуальное искусство и в итоге задолжал инвесторам около 6 миллионов долларов. Он обещал провести виртуальную выставку и обещал инвесторам доходы от вложенных средств.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В Иркутской области арестовали подростка, ударившего сверстника ножом
20 декабря, 14:10
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала