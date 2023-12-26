https://ria.ru/20231226/arest-1918310023.html

В Москве арестовали блогера-инвестора по обвинению в мошенничестве

В Москве арестовали блогера-инвестора по обвинению в мошенничестве - РИА Новости, 26.12.2023

В Москве арестовали блогера-инвестора по обвинению в мошенничестве

Никулинский суд Москвы по обвинению в мошенничестве арестовал NFT-художника и инвестора Сергея Галантера, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T19:26

2023-12-26T19:26

2023-12-26T19:26

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Никулинский суд Москвы по обвинению в мошенничестве арестовал NFT-художника и инвестора Сергея Галантера, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда Галантеру Сергею Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 февраля", - сказали в суде, уточнив, что ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), санкция которой предусматривает до 10 лет колонии. В суде подробности дела разглашать не стали. По данным СМИ, блогер предлагал подписчикам вкладываться в его виртуальное искусство и в итоге задолжал инвесторам около 6 миллионов долларов. Он обещал провести виртуальную выставку и обещал инвесторам доходы от вложенных средств.

https://ria.ru/20231220/podrostok-1916953515.html

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происшествия, москва, россия