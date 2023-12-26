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В Москве заочно арестовали адвоката Фургала за покушение на мошенничество
В Москве заочно арестовали адвоката Фургала за покушение на мошенничество - РИА Новости, 26.12.2023
В Москве заочно арестовали адвоката Фургала за покушение на мошенничество
Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск адвоката экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Дмитрия Довгия по делу о... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T19:09
2023-12-26T19:09
2023-12-26T19:33
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск адвоката экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Дмитрия Довгия по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде."Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Довгия Д.П. на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории России", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что Довгий обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление, мошенничество).Довгий в 2007-2008 годах занимал пост руководителя Главного следственного управления при прокуратуре, которое позднее было преобразовано в Следственный комитет. Он занимался расследованием убийства журналистки Анны Политковской. Спустя год после увольнения он был осуждён за взятки и превышение должностных полномочий, на свободу он вышел в 2015 году, после чего стал работать адвокатом. Одним из последних его известных доверителей стал бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.Сам Довгий находится в международном розыске.
https://ria.ru/20231030/furgal-1906238071.html
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происшествия, москва, хабаровский край, сергей фургал, анна политковская, россия
Происшествия, Москва, Хабаровский край, Сергей Фургал, Анна Политковская, Россия
В Москве заочно арестовали адвоката Фургала за покушение на мошенничество
Суд: в Москве заочно арестовали адвоката Фургала за покушение на мошенничество