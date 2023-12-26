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Депутата из Кизилюрта арестовали по делу об убийстве бизнесмена - РИА Новости, 26.12.2023
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15:46 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/arest-1918218051.html
Депутата из Кизилюрта арестовали по делу об убийстве бизнесмена
Депутата из Кизилюрта арестовали по делу об убийстве бизнесмена - РИА Новости, 26.12.2023
Депутата из Кизилюрта арестовали по делу об убийстве бизнесмена
Депутат собрания депутатов Кизилюрта Гамзат Шихабудинов арестован по делу об убийстве бизнесмена и его сына на трассе в Дагестане в 2006 году. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:46
2023-12-26T15:46
происшествия
кизилюрт
кизилюртовский район
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 26 дек – РИА Новости. Депутат собрания депутатов Кизилюрта Гамзат Шихабудинов арестован по делу об убийстве бизнесмена и его сына на трассе в Дагестане в 2006 году. В августе 2006 года бизнесмен Мирза Магомедов и его 13-летний сын были убиты в Кизилюртовском районе Дагестана. На трассе "Кавказ" рядом с кафе из проезжавших мимо "Жигулей" обстреляли Mercedes предпринимателя, отец и сын скончались на месте. Убийц тогда не нашли, но на днях глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что по подозрению в преступлении задержан 54-летний сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии, который тогда работал в милиции Кизилюрта. "Ленинский районный суд Махачкалы рассмотрел ходатайства органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении пяти человек, задержанных в рамках уголовного дела, возбужденного после убийства местного жителя и его несовершеннолетнего сына возле придорожного кафе на трассе Ростов-Баку в 2006 году… Суд постановил избрать в отношении Абдусамадова К.Ю., Шихабудинова Г.А., Чачанова Т.О., Загидова М.А. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда республики. Как уточнили РИА Новости в мэрии Кизилюрта, один из фигурантов - депутат городского собрания Гамзат Шихабудинов. Кроме того, Ш-Х.М. Шамхалмагомедов был отправлен под домашний арест - судья принял во внимание, что он является инвалидом I группы, добавили в суде. Фигурантам предъявлено обвинение по пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 (убийство двух человек, совершенное общеопасным способом группой лиц) и ч. 4 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия) УК РФ.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
https://ria.ru/20231226/prigovor-1918079181.html
кизилюрт
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происшествия, кизилюрт, кизилюртовский район, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), махачкала
Происшествия, Кизилюрт, Кизилюртовский район, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Махачкала
Депутата из Кизилюрта арестовали по делу об убийстве бизнесмена

Депутата из Кизилюрта арестовали по делу об убийстве бизнесмена и его сына

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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МАХАЧКАЛА, 26 дек – РИА Новости. Депутат собрания депутатов Кизилюрта Гамзат Шихабудинов арестован по делу об убийстве бизнесмена и его сына на трассе в Дагестане в 2006 году.
В августе 2006 года бизнесмен Мирза Магомедов и его 13-летний сын были убиты в Кизилюртовском районе Дагестана. На трассе "Кавказ" рядом с кафе из проезжавших мимо "Жигулей" обстреляли Mercedes предпринимателя, отец и сын скончались на месте. Убийц тогда не нашли, но на днях глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что по подозрению в преступлении задержан 54-летний сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии, который тогда работал в милиции Кизилюрта.
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"Ленинский районный суд Махачкалы рассмотрел ходатайства органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении пяти человек, задержанных в рамках уголовного дела, возбужденного после убийства местного жителя и его несовершеннолетнего сына возле придорожного кафе на трассе Ростов-Баку в 2006 году… Суд постановил избрать в отношении Абдусамадова К.Ю., Шихабудинова Г.А., Чачанова Т.О., Загидова М.А. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда республики.
Как уточнили РИА Новости в мэрии Кизилюрта, один из фигурантов - депутат городского собрания Гамзат Шихабудинов.
Кроме того, Ш-Х.М. Шамхалмагомедов был отправлен под домашний арест - судья принял во внимание, что он является инвалидом I группы, добавили в суде.
Фигурантам предъявлено обвинение по пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 (убийство двух человек, совершенное общеопасным способом группой лиц) и ч. 4 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия) УК РФ.
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ПроисшествияКизилюртКизилюртовский районГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Махачкала
 
 
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