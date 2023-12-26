Депутата из Кизилюрта арестовали по делу об убийстве бизнесмена
Депутата из Кизилюрта арестовали по делу об убийстве бизнесмена и его сына
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 26 дек – РИА Новости. Депутат собрания депутатов Кизилюрта Гамзат Шихабудинов арестован по делу об убийстве бизнесмена и его сына на трассе в Дагестане в 2006 году.
В августе 2006 года бизнесмен Мирза Магомедов и его 13-летний сын были убиты в Кизилюртовском районе Дагестана. На трассе "Кавказ" рядом с кафе из проезжавших мимо "Жигулей" обстреляли Mercedes предпринимателя, отец и сын скончались на месте. Убийц тогда не нашли, но на днях глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что по подозрению в преступлении задержан 54-летний сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии, который тогда работал в милиции Кизилюрта.
"Ленинский районный суд Махачкалы рассмотрел ходатайства органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении пяти человек, задержанных в рамках уголовного дела, возбужденного после убийства местного жителя и его несовершеннолетнего сына возле придорожного кафе на трассе Ростов-Баку в 2006 году… Суд постановил избрать в отношении Абдусамадова К.Ю., Шихабудинова Г.А., Чачанова Т.О., Загидова М.А. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда республики.
Как уточнили РИА Новости в мэрии Кизилюрта, один из фигурантов - депутат городского собрания Гамзат Шихабудинов.
Кроме того, Ш-Х.М. Шамхалмагомедов был отправлен под домашний арест - судья принял во внимание, что он является инвалидом I группы, добавили в суде.
Фигурантам предъявлено обвинение по пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 (убийство двух человек, совершенное общеопасным способом группой лиц) и ч. 4 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия) УК РФ.